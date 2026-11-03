Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularına güveninin çok fazla olduğunu belirtip iddialı açıklamalar yaptı. Stuttgart maçı öncesi soruları yanıtlayan 53 yaşındaki teknik adam şu sözlerle inancını ortaya koydu: "Sezon başlangıçları bizim için zor oluyor. Transfer dönemi, bu dönemdeki beklentiler var. Uzayan süreçte de takımın performansıyla taraftarın umutsuzluğu oluyor. Şu anda kara bulutları dağıttık. Sadece sonuç olarak değil oyun olarak da bir yere geliyoruz. Sonuçla oyunun oturması da önemli. Tam kadroyuz, formdayız, mental ve fiziksel olarak daha iyiyiz. Lille deplasmanında önemli bir galibiyet aldık. Top hem bizdeyken hem rakipteyken iyi oynamak zorundayız. Fenerbahçe maçı, iyi sonlandırsak en az 5-6 gol atabileceğimiz bir karşılaşmaydı."

'İSTİFALAR BİZİM İÇİN BAHANE DEĞİL'

OKAN Buruk, Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu'nun istifalarıyla ilgili şunları söyledi: "Maçımıza odaklıyız. İstediğimiz şeyler değil. Çok iyi gittiğimiz bu dönemde böyle bir şeyi istemezdik. Bununla ilgili kararı verecek başkanımız var. Ne benim ne de oyuncularım için bir bahane var."

BURUK DENGE DEĞİŞTİRECEK

G.Saray ile 5. sezonunu geçiren Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda 41 Avrupa sınavında 16 galibiyet-16 yenilgi gördü. Buruk, bugün dengeyi galibiyet lehine değiştirmek istiyor.

PASI ALDI, GOL YAPTI!

Okan Buruk, Jakobs'a sorulan "Okan hoca gittiğinde efsane olduğunu anlayacaklar" sorusunda araya girerek "Gitmeden anlarlarsa daha iyi olur (gülerek)" dedi ve salonda kahkahalara neden oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör