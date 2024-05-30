Kerem gitti gidiyor

Sezonun son bölümünde sergilediği inişli çıkışlı performansı sonrası taraftarın sert eleştirileriyle karşılaşan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk kutlamasında ayrılık sinyali vermişti. Konya'da maç biter bitmez yayıncı kuruluşa duygusal bir konuşma yapan milli futbolcu, RAMS Park'taki şölende ise Barış Manço'nun 'Uzaklarda bir yerlerde yapayalnız' sözlerini içeren 'Dönence' şarkısını seçti.
Birkaç hafta önce menajerini değiştiren ve bu transfer döneminde kendisine gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü öğrenilen sarı-kırmızılı futbolcu, önemli kulüplerin takibi altında.
REAL SOCIEDAD HIZLI DAVRANIP TEKLİF YAPTI
İspanya ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Kerem'i tanıdık bir isim ise takımında görmeyi çok istiyor. Ülkemizde daha önce Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Francesco Farioli, Ajax'ın başına geçti. Transfer listesinde en üste ise Kerem Aktürkoğlu'nu yazdı. Ancak başarılı oyuncuyu uzun süredir isteyen İspanyol ekibi Real Sociedad, hızlı davranıp kulübün kapısını 12 milyon Euro'luk teklifle çaldı.
G.Saray ise 20 istedi. Bunun üzerine teklif 15 milyon Euro'ya yükseldi. Kerem'in de La Liga'ya gitmeye sıcak baktığı ve yapılan görüşmelerde anlaşmanın kısa süre içinde sağlanabileceği öğrenildi.
KALBİ KIRIK!
Konya'da maçtan sonra, "İnsan sevdiğine kırılırmış. Ben de Galatasaray'a kırıldım" diyen Kerem, RAMS Park'taki kutlamalarda da 'Dönence' şarkısını seçerek ayrılık mesajını verdi.