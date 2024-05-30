Kerem gitti gidiyor

Sezonun son bölümünde sergilediği inişli çıkışlı performansı sonrası taraftarın sert eleştirileriyle karşılaşan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk kutlamasında ayrılık sinyali vermişti.Birkaç hafta önce menajerini değiştiren ve bu transfer döneminde kendisine gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü öğrenilen sarı-kırmızılı futbolcu, önemli kulüplerin takibi altında.İspanya ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Kerem'i tanıdık bir isim ise takımında görmeyi çok istiyor. Ülkemizde daha önce Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Francesco Farioli, Ajax'ın başına geçti.G.Saray ise 20 istedi. Bunun üzerine teklif 15 milyon Euro'ya yükseldi. Kerem'in de La Liga'ya gitmeye sıcak baktığı ve yapılan görüşmelerde anlaşmanın kısa süre içinde sağlanabileceği öğrenildi.Konya'da maçtan sonra, "İnsan sevdiğine kırılırmış. Ben de Galatasaray'a kırıldım" diyen Kerem, RAMS Park'taki kutlamalarda da 'Dönence' şarkısını seçerek ayrılık mesajını verdi.