Ligde forma Lemina’nın

5 sene sonra sarı-kırmızılı formaya kavuşan Mario Lemina, Rize'de maçı çeviren isim oldu. Gabonlu orta saha oyuna girdikten sonra topa daha çok sahip olan (yüzde 65) ve rakip kaleye 13 şut çeken Galatasaray, Lemina'nın asistiyle galip geldi. Teknik direktör Okan Buruk, 31 yaşındaki futbolcuya göre sistemi değiştirmeye hazırlanıyor. Formu düşen Mertens'in yerine kalıcı olarak 11'e girecek Lemina ile üçlü orta sahaya geçilecek, Torreira 8'e ve Sara 10 numaraya yakın oynayacak.

KOŞA KOŞA YERİNİ KAPTI

Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski, ilk maçında asist yaptı. 11.8 km ile Rize'de en çok koşan isim olan Polonyalı sağ kenar oyuncusu, hocası Okan Buruk'tan tam not aldı. Frankowski ile sağ bek sorunu da çözülmüş oldu.