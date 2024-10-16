Mertens mi? İcardi mi?

Galatasaray'ı milli ara dönüşünde lig ve Avrupa'da birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Sırasıylakarşılaşacak sarıkırmızılı takıma Victor Osimhen geri döndü.teknik direktör Okan Buruk, geçen iki sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Mertens-İcardi ikilisini bozmak durumunda kalacak.İlk tercihi artık Osimhen olan Okan Buruk, form durumları ve rakiplere göre İcardi ile Mertens arasında tercih yapacak.2022-23 sezonunda Napoli'den bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen Mertens, sarı-kırmızılı formayı 97 maçta giydi. Belçikalı futbolcu, 23 gol-25 asistle takımın üst üste iki şampiyonluğunda büyük rol oynadı.Galatasaray'a 2022-23 sezonunda PSG'den gelen İcardi, bugüne kadar sarı-kırmızılı takımla 83 maça çıktı. 58 gol- 22 asistlik performansla takımı sırtlayan Arjantinli yıldız, geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı (25) olarak tamamladı.