Mertens mi? İcardi mi?

Galatasaray'ı milli ara dönüşünde lig ve Avrupa'da birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Sırasıyla Antalyaspor (d), Elfsborg, Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor'la
karşılaşacak sarıkırmızılı takıma Victor Osimhen geri döndü. Sakatlığını atlatan Nijeryalı golcüye göre hücum hattını oluşturacak
teknik direktör Okan Buruk, geçen iki sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Mertens-İcardi ikilisini bozmak durumunda kalacak. Buruk, 4-2-3-1 sisteminde devam ederse, ileri uçta tek başına görev yapacak Osimhen'e 10 numara pozisyonunda Mertens destek verecek, İcardi hamle oyuncusu olarak kulübede oturacak. Çift forvetli formasyon tercih edilirse Mertens yedek soyunacak, hücum hattında Osimhen ile İcardi birlikte görev yapacak.
İlk tercihi artık Osimhen olan Okan Buruk, form durumları ve rakiplere göre İcardi ile Mertens arasında tercih yapacak. Mertens bu sezon 13 resmi maçta 835 dakika süre alırken 4 gol-2 asistle oynadı. İcardi ise 10 resmi karşılaşmada 729 dakika sahada kalırken 3 gol atıp, 2 asist yaptı.
MERTENS
2022-23 sezonunda Napoli'den bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen Mertens, sarı-kırmızılı formayı 97 maçta giydi. Belçikalı futbolcu, 23 gol-25 asistle takımın üst üste iki şampiyonluğunda büyük rol oynadı.
İCARDİ
Galatasaray'a 2022-23 sezonunda PSG'den gelen İcardi, bugüne kadar sarı-kırmızılı takımla 83 maça çıktı. 58 gol- 22 asistlik performansla takımı sırtlayan Arjantinli yıldız, geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı (25) olarak tamamladı.