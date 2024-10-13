Osimhen isterse G.Saray’da kalır!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir TV kanalında önemli açıklamalar yaptı. İşte satır başları: "Ligde lideriz. Puan barajı yine yüksek olacak. Avrupa Ligi de bizim için hedef. Fikstürle alakalı bir şeyler söyledim ama şikayet gibi algılandı. Fatih Terim'in İzmir'deki sözleri bana da olabilir, olmayabilir de. Fatih Hoca genel olarak maç trafiğinden bahsediyor. 'Avrupa dönüşü lig maçını 4. güne koyarsınız. Pazara koyarsın, gündüz oynatırsın' dedim. Fenerbahçe, M.United maçı sonrası 3. günde Bodrum karşısına çıkacak.Osimhen'in şartlarını tam bilmiyorum ama isterse bizde kalır. Kendisi şu anda G.Saray'da çok mutlu."Okan Buruk, Milli Takım'da sakatlanan Barış Alper Yılmaz için kötü haberi verdi. Yıldız futbolcunun deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyeceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcıBu sezon hiç dinlenemedi. Ziyech döndü, iyi de başladı" diye konuştu.