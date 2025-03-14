Osimhen’e Suudi kancası

Galatasaray'ı attığı gollerle zirvede tutan Victor Osimhen'e teklif yağıyor. İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Manchester United ve Chelsea'nin peşinde olduğu Osimhen, geleceği ile ilgili kararı sezon sonuna bıraktı. Sarı-kırmızılı kulüp de Nijeryalı forvetin bonservisini almak için tüm şartlarını zorlayacak. Osimhen'i sarı-kırmızılı takıma Napoli'den kiralık getiren İtalyan menajer George Gardi ise yıldız oyuncuyla ilgili beklenenden çok farklı bir planlamaya gitti.

MİTROVİC'İN YERİNE LİSTENİN İLK SIRASINA YAZDILAR

Gardi, 26 yaşındaki golcü için Al-Hilal ile görüşmelere başladı. Sağlık sorunu yaşayan Mitrovic yerine yeni bir golcü arayışına giren Suudi Arabistan ekibi, Gardi'nin yönlendirmesiyle Osimhen'i listenin ilk sırasına yazdı. Al- Hilal cephesi, Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu da ödemeye hazır. Oyuncuyu kadrosunda tutmayı hedefleyen Galatasaray'ın, her geçen gün artan talipliler nedeniyle işi zor gibi gözüküyor.