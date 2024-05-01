Süper golcüler!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar gol krallığı yarışı da nefes kesiyor. 93 puanlı G.Saray'ın yıldızı Mauro İcardi, son 6 haftada atağa kalkarak 21 gole ulaştı ve 89 puanlı F.Bahçe'nin forveti 20 gol atan Dzeko'yu geride bıraktı.Ligin ikinci yarısında vites yükselten Arnavut futbolcu, son 4 maçta 3 gol bulurken ligde toplam 18 kez fileleri sarstı.Gürcan BİLGİÇManaj öne çıkarfutbolcu da takımlarını taşıyorlar ve hedefe götürüyorlar. İcardi ile Dzeko daha şanslı çünkü etraflarında daha kaliteli oyuncular var.Eğer kullansaydı bugün böyle bir yarış konuşmayacaktık. Yarıştığı iki oyuncuyu tepede tutan, attıkları penaltılar. Üçü de birbirinden farklı, usta ve güven veren karakterler. Her teknik adamın kadrosunda istediği oyuncular.Levent TÜZEMENFinal haftalarında İcardi farkı!Dzeko ve Manaj göz kamaştıran golcüler.Dzeko, takım iyi oynarsa ve pozisyon bulursa gol atıyor. İcardi sadece bir golcü olarak görev yapmıyor, çoğu zaman 10 numara gibi pozisyon alıpİcardi hem ayak hem de kafa vuruşları çok etkili bir golcü.Üç golcünün de kaliteli olduğunu söylerim ama Mauro İcardi'nin oyun içindeki pozisyonunu diğerlerine göre ilk sıraya koyarım.