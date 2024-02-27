Tangocu yoksa sihirbaz var!

BU sezon Süper Lig'de 11 gole ulaşan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin de en iyi dönemini geçiriyor. Maçın açılış golünü ağlara gönderen milli oyuncu, 4 kez bunu gerçekleştirirken bu sezon İcardi ile birlikte lig maçlarında bu sezon en çok açılışı yapan isim oldu. Kerem ayrıca 59. dakikada kaçırdığı penaltı ile kariyerinde ilk kez beyaz noktadan fileleri bulamadı.Attığı gollerin ardından Kerem önce ellerini kulaklarına götürerek Mauro İcardi'nin sevincini taklit etti. Sonrasında ise Arjantinli oyuncunun maçı izlediği yere giderek kutlamayı onunla birlikte yaptı.Geceninyıldızı Kerem Aktürkoğlu, Sparta Prag maçı sonrasında moral bulduklarını söyledi. İcardi'nin yokluğunda sevinci için ise milli oyuncu şunları söyledi: "Biz bir aileyiz. Oynayan oynamayan, taraftarı, yönetimi, teknik heyeti ile… Kenetlendikçe büyüyoruz. Yapılan şeyleri görüyoruz, herkese sahada cevap veriyoruz.Hat-trick olabilirdi ama benim hatam."konuk ettiği son 8 maçta Cimbom, 7 kez kazanırken 1 beraberlik aldı. Ayrıca Akdeniz ekibi, G.Saray'ın sahasında ise son 16 karşılaşmada (12 mağlubiyet- 4 beraberlik) galibiyet göremediBu sezon 27 lig maçında 72 puan toplayan Galatasaray, 23 galibiyet-3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile lig tarihinde bu aşamayı en fazla puan ile geçti.KIRMIZILILAR bir kez daha iç sahada gülen taraf olurken galibiyet serisi de 17 maça yükseldi. Galatasaray, bu başarısı ile Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye mercek altına alındığında en iyi takım olurken onu, Aslan'ı, İnter (7), Arsenal (6) ve Bologna (5) izliyor.MAÇTA kritik VAR müdahaleleri yaşandı. 12. dakikada Tete'ye yapılan faulde VAR'dan uyarı gelince pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu'nun golü öncesindeki pozisyon için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR'da Özgür Yankaya'dan uyarı geldi ve yarı otomatik ofsayt sistemi incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı.