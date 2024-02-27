Tangocu yoksa sihirbaz var!

AÇILIŞ ONUN İŞİ!
BU sezon Süper Lig'de 11 gole ulaşan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin de en iyi dönemini geçiriyor. Maçın açılış golünü ağlara gönderen milli oyuncu, 4 kez bunu gerçekleştirirken bu sezon İcardi ile birlikte lig maçlarında bu sezon en çok açılışı yapan isim oldu. Kerem ayrıca 59. dakikada kaçırdığı penaltı ile kariyerinde ilk kez beyaz noktadan fileleri bulamadı.
BİRLİKTE SEVİNDİLER
Attığı gollerin ardından Kerem önce ellerini kulaklarına götürerek Mauro İcardi'nin sevincini taklit etti. Sonrasında ise Arjantinli oyuncunun maçı izlediği yere giderek kutlamayı onunla birlikte yaptı.
YAPILANLARI GÖRÜYORUZ SAHADA CEVAP VERİYORUZ
Gecenin
yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Sparta Prag maçı sonrasında moral bulduklarını söyledi. İcardi'nin yokluğunda sevinci için ise milli oyuncu şunları söyledi: "Biz bir aileyiz. Oynayan oynamayan, taraftarı, yönetimi, teknik heyeti ile… Kenetlendikçe büyüyoruz. Yapılan şeyleri görüyoruz, herkese sahada cevap veriyoruz. Hak edenin kupayı kazandığı bir sezon olacak inşallah geçen sezonki gibi biz şampiyon olacağız.
Hat-trick olabilirdi ama benim hatam."
ANTALYA'YA 15 MAÇTIR REKORA DEVAM YENİLMEDİ
Antalyaspor'u
konuk ettiği son 8 maçta Cimbom, 7 kez kazanırken 1 beraberlik aldı. Ayrıca Akdeniz ekibi, G.Saray'ın sahasında ise son 16 karşılaşmada (12 mağlubiyet- 4 beraberlik) galibiyet göremedi
REKORA DEVAM
Bu sezon 27 lig maçında 72 puan toplayan Galatasaray, 23 galibiyet-3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile lig tarihinde bu aşamayı en fazla puan ile geçti.
AVRUPA'NIN EN UZUN SERİSİ!
SARI-
KIRMIZILILAR bir kez daha iç sahada gülen taraf olurken galibiyet serisi de 17 maça yükseldi. Galatasaray, bu başarısı ile Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye mercek altına alındığında en iyi takım olurken onu, Aslan'ı, İnter (7), Arsenal (6) ve Bologna (5) izliyor.
VAR'DAN İKİ UYARI!
MAÇTA kritik VAR müdahaleleri yaşandı. 12. dakikada Tete'ye yapılan faulde VAR'dan uyarı gelince pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu'nun golü öncesindeki pozisyon için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR'da Özgür Yankaya'dan uyarı geldi ve yarı otomatik ofsayt sistemi incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı.