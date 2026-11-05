Yeni lider Batrakov

Aslan'ın, Stuttgart zaferi büyük ses getirdi. Bild "İstanbul'un cadı kazanı Stuttgart'ı yuttu" derken, Zeitung ise "Aslanlar 15 dakikada 2 golle 2 kez kükredi" yorumunu yaptı. Rus basınından Sport Express, "Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Golün ardından stadyumda coşkuyla Kalinka çaldı" ifadesini kullandı. Sport24, "Batrakov G.Saray'da lider oyuncu haline geldi" değerlendirmesini yaptı. Diğer yorumlar şöyle: The Sun: "Batrakov 2 gol attı, Türk devi galip ayrıldı." Marca: "Batrakov, Stuttgart'ı sahadan sildi. Rus oyuncusunun golleri, Alman ekibi karşısında G.Saray'a ikinci galibiyetini kazandırdı."

1 MİLYONA ULAŞTI!

G.Saray'ın eski yıldızı Mertens, meslektaşı Batrakov'u İnstagram'dan takip etmeye başlarken genç yetenek de karşılık verdi. Sarı-kırmızılı takıma geldiğinde 94 bin olan Rus 10 numaranın hayran kitlesi 1 milyonu gördü.



BİR GOL DE UEFA'YA!

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynadığı Lille maçına da imzasını atan ancak UEFA'nın, Rus futbolcu olması nedeniyle karşılaşmanın oyuncusu olarak ödülü vermediği Batrakov, futbolun patronlarının bu ambargosunu Stuttgart karşısında deldi. 21 yaşındaki yıldız, müthiş performansını 2 golle süsleyince kendisini mecburen 'maçın oyuncusu' seçtirdi ve gecenin üçüncü golünü UEFA'ya atmış oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör