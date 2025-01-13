5 yıldızlı fırtına

Lig tarihinde Antalya'ya ilk kez 5 gol atan Trabzonspor, bu rekabette en farklı galibiyetini aldı



EGEMEN'DEN SONRA BİR İLK

Malheiro, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta coştu. Arkadaşlarına 2 asist yapan Portekizli sağ bek, 4 de gol kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, ligde Egemen Korkmaz'dan (Eylül 2009) bu yana Trabzonspor formasıyla hat-trick yapan ilk savunma oyuncusu oldu. Ayrıca Malheiro, ilk kafa golünü Antalyaspor'a attı. Maçın ardından ise "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.





4X4'LÜK İKİLİ

Bu sezon ligde Trabzonspor formasıyla en fazla gole ortaklık eden iki oyuncu, birbirlerine toplam dört gol attıran Simon Banza (1 asist) ile Muhammed Cham (3 asist).



BANZA 12'DEN VURDU

Trabzonspor'un Braga'dan kiraladığı santrforu Simon Banza durdurulamıyor. Antalyaspor karşısında takımı adına kilidi açan 28 yaşındaki forvet, gol sayısını 12'ye çıkardı. Ligde Samsunspor'u, kupada da Alanyaspor'u avlamıştı. Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste fileleri havalandırdı.



ASİSTAN EDİN VİSCA

Türkiye Kupası'nda Alanyaspor maçının yıldızı Edin Visca, Antalya karşısında da şov yaptı. Önce Banza'ya sonra Malheiro'ya iki adrese teslim pas veren 34 yaşındaki futbolcu, toplam asistini 6'ya yükseltirken ligde ilk asistlerini bu maçta yaptı. Hedeflerinin ilk 5 olduğunu söyleyen Visca, "Trabzonspor çok büyük bir camia. Henüz hiçbir şey kazanmadık" dedi.



BABA-OĞUL KEYFİ

Antalya karşısında 2 kritik kurtarışa imza atan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, maçın ardından oğlu Kuzey ile birlikte eğlendi. Evladıyla galibiyeti kutlayan deneyimli eldiven, taraftara da üçlü çektirdi.