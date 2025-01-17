Cham riske edilmeyecek!

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Denis Draguş ve Arif Boşluk'un, pazartesi günü Sivasspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyeceği netleşti. Antalyaspor sınavında sakatlanan ve diz bölgesinde kas yaralanması meydana gelen Muhammed Cham ise bu sakatlığına rağmen antrenmana katıldı. Oyuncunun doktor kontrolünde bir çalışma yaptığı ancak teknik ekibin Sivasspor maçında riske etmeyi düşünmediği öğrenildi. Oynama arzusunda olan Cham, bu isteğini teknik ekiple paylaştı. İdmanda Okay ile çarpışan ve burnu kırılan Ozan Tufan, maça maskeyle çıkacak.