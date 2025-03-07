Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale çıkmalarına ve Basketbol 2. Ligi'nde liderliğe yükselmelerine vurgu yapıp, "Sadece A takımın dışında herkesin başarılı olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Her şeye rağmen inançlarında bir eksiklik olmayacağını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Moralimiz ne kadar bozulursa bozulsun bu imtihanı da başaracağımıza inanıyorum. Beklenti büyük olduğu için başarısızlık geldiği zaman takıma inanç sarsıntılı olabilir. Böyle zor bir dönemde daha güçlü olmak zorundayız. Korkuları ve endişeleri yenecek bir takımımız var. O yüzden bu kadro ile en iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz. Dik durup kötü günleri aşacağız. Yetkili benim, sorumlu da benim. Futbolcular sadece görevlerini yapmalı. Bu konudaki eleştirilere saygı duyuyorum çünkü düzeltmek benim işim" ifadelerini kullandı.

HEP AYNI HAKEM!

ŞENOL Güneş, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın hakemi Ozan Ergün'e de tepki gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı, Mustafa Eskihellaç'ın sarı kart görüp cezalı duruma düştüğü pozisyonla ilgili olarak, "Tesadüf! Hep de bu hakeme rastlıyor… Bodrum FK'yı yendiğimiz karşılaşmada Mendy'e sarı kart çıkarmıştı ve oyuncumuz ceza almıştı. Kendisi Samsunspor maçında oynayamadı. Konya'da bu kez Mustafa'ya kart gösterdi. Ben her iki kartın da ağır ve gereksiz olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.