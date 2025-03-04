Evden uzakta umut yok!

HAKEM GÖRMEDİ VAR ÇAĞIRDI!

90+5. dakikada Guilherme'nin yaptığı ortada kafalardan seken top Lundstram'ın koluna çarptı. Konyasporlu oyuncular, el itirazında bulunurken bu sırada korner direğinin önünde iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Olaylar yatıştıktan sonra VAR çağrısıyla pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Umut Nayir ağları sarstı.

1985'TEN BERİ İLK

Son 12 deplasman maçını da kazanamayan Trabzonspor, 1985'ten (14 maç) bu yana dış sahada en uzun galibiyet alamama serisini yaşıyor.



TRAVMA VARDI, STRESİ ATTIK

Maçın tek golünü atan Umut Nayir şunları söyledi: "Geçen sene yaşanan bir travma var. Zor şartlarda ligde kalınan bir durum var geçen sene Konya için. Haftalar ilerledikçe o travma tetikleniyor. Çok büyük heyecan vardı. Sonu galibiyet olduğu için o stresi attık."