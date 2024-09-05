Gift Orban bombası!

transferde hücum gücünü yükseltecek bir futbolcu için kolları sıvadı.22 yaşındaki futbolcu için kulübü Lyon'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileten Trabzonspor, gelecek cevabı bekliyor. Bu sezon Lyon'un Strasbourg ile oynadığı maçta 59. dakikada oyuna giren Orban, 2 gol atarak takımına galibiyeti getirmişti. Genç yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında Gent'ten Lyon'a 14 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.