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Giriş Tarihi: 26.8.2024

Hong&Brownhill’e son teklif

Hong&Brownhill’e son teklif
Orta sahaya takviye planlayan Karadeniz ekibi, daha önce anlaşma aşamasına geldiği ancak sonra askıya aldığı Hyun-Seok Hong ve kulübünü ikna edemediği Josh Brownhill için yeni görüşmeler yapacak. Transferi için Gent ile anlaşan hatta oyuncu ile de el sıkışılmasına rağmen menajerinin ısrarla sözleşmesine serbest kalır maddesi koydurmak istemesi ile askıya anılan Güney Koreli orta saha Hong ile son bir görüşme daha yapılacak. Bu temasta Trabzonspor, oyuncudan serbest kalır maddesinden vazgeçmesini veya bu rakamın 15 milyon Euro seviyelerinde olmasını tekrar isteyecek. Brownhill için de Burnley'ye son teklif yapıldı.
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Hong&Brownhill’e son teklif
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