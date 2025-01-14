Onur duyarım!

Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek büyük moral bulan Trabzonspor'da verdiği 3 gol pası ile maça damga vuran isimlerden Edin Visca, yıldızını bir kez daha parlattı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceği merak konusu olurken, yönetim bu belirsizliği bitirmek için düğmeye bastı. Teknik direktör Şenol Güneş, "Visca bizim için çok değerli bir oyuncu. Onunla devam etmek istiyoruz, kendisine de yönetim kuruluna da söyledim. Görüşmeler başladı" açıklamasıyla ilk mesajı verdi. Oynadığı son iki karşılaşmada 1 gol, 4 asistlik inanılmaz bir katkı sağlayan, toplamda ise bu sezon 4 gol, 6 asiste ulaşan Bosna Hersekli futbolcu da takımda kalmak istiyor.

'BİR AN ÖNCE İMZAYI ATIN'

Yapılan kontrat uzatma teklifiyle ilgili, "Onur duydum" diyen tecrübeli yıldız, "Görüşüyoruz. Burada çok mutluyum ve Trabzonspor için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Güneş'in, Visca'nın devam etmesi için ısrarcı olduğu ve yeni imzanın bir an önce attırılmasının oyuncunun performansına daha da katkı sağlayacağı görüşünde olduğu öğrenildi.



DALYA'YA 1 MAÇ KALDI1

Ocak 2022'de Başakşehir'den transfer edilen Edin Visca, Trabzonspor formasıyla çıktığı 99 maçta 19 gol, 34 asist kaydetti. Yaklaşık 14 yıldır Türkiye'de oynayan tecrübeli sağ kanat, kariyerine Trabzonspor'da devam etmeyi hedefliyor.



SORU

VISCA'NIN MÜTHİŞ PERFORMANSI SONRASI TRABZONSPOR YENİ TEKLİF YAPACAK. TECRÜBELİ OYUNCU İÇİN YORUMUNUZ NEDİR?



İSKENDER GÜNEN

Mutlaka mukavele yapılmalı

Edin Visca, Başakşehir'le Türkiye macerasına başlayan bir isim. Başakşehir'de gösterdiği performansla her şeyden önemlisi istikrarlı bir oyuncu olarak öne çıktı. İstanbul ekibinin başarılarında en önemli oyunculardan biri oldu. Sonrasında ise Abdullah Avcı döneminde Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor formasını sırtına geçirdiği ilk senede 38 yıl sonra gelen şampiyonlukta takıma en fazla katkı yapan oyunculardan biriydi. Gerçek anlamda tam bir profesyonel, ahlaklı, oynadığı her maçta bütün benliğiyle sahada olan, attığı goller ve asistlerle ilerlemiş yaşına rağmen takıma büyük katkı yapan bir oyuncu. Gösterdiği performansla Trabzonspor tarihinde yerini aldı. Şu anki konumu düşündüğümüzde mutlaka Trabzonspor kendisiyle tekrar bir mukavele imzalamalıdır. Çünkü endüstriyel futbolda Visca gibi profesyonel ahlaka uygun oyuncu bulmak çok zor.

ÖMER ÜRÜNDÜL

Çok iyi bir profesyonel

Edin Visca, senelerdir tanıdığım ve yakından takip ettiğim bir oyuncu. Hem iyi bir futbolcu hem de karakterli bir profesyonel. Uzun seneler hizmet ettiği Başakşehir'de takımı küme düştüğü halde hiç problem çıkarmadan yoluna aynı ciddiyetle devam etti. Sahaya çıktığında her zaman en iyisini vermek için mücadele etti. Belli bir yaşa gelmesine rağmen Trabzonspor'da da katkılarına devam ediyor. Bu tip istikrarlı futbolcuların değeri iyi bilinmeli. Trabzonspor yönetiminin Edin Visca'ya yeni bir teklif yapması son derece doğru olur. Kendisi 34 yaşında ve gösterdiği performansla bordo- mavili takımın kilit oyuncularından biri.

ALİ GÜLTİKEN

Güvenilecek bir oyuncu

İstatistiksel olarak baktığımız zaman Türkiye'ye gelmiş oyuncular içerisinde açık ara en önde isim Edin Visca. Yalnızca golcülüğüyle değil, asist başarısıyla da değerli bir oyuncu. Trabzonspor'un genel kadro dalgalanması, çok fazla oyuncunun gelip gitmesi, kadronun sık sık değişmesi onun oyununda da iniş çıkışlar yarattı. Bunu doğal görmek lazım. İstikrarlı kadrolar içerisinde güvenebileceğiniz, neler yapabileceğini bildiğiniz bir oyuncu. Evet, yaşı ilerledi ama hâlâ takım içindeki varlığıyla çok ciddi değerde katkılar yapabilecek bir isim. Futbolda bir oyuncunun başarı performansına diğer oyuncuların katkısı da değer katar. Nwakaeme bunun en net örneği. Visca ve Nwakaeme gibi tecrübesi olan oyuncular her zaman takım içerisinde dengeleri pozitif yönde İSKENDER GÜNEN ÖMER ÜRÜNDÜL ALİ GÜLTİKEN değiştirir.

FIRTINA EZDİ GEÇTİ!

SON dönemde ekonomik olarak çok ciddi adımlar atan ve Bankalar Birliği'nden ödediği borçlarla çıkan, vergi borcunu yapılandıran ve geçtiğimiz ay içerisinde toplamda 30 milyon Euro'luk ödeme gerçekleştiren Trabzonspor, bu mücadelesinin karşılığını da harcama limiti olarak aldı. TFF'nin açıkladığı rakamlara göre yüzde 30 sapmayla birlikte toplamda 137 milyon Euro'luk (4 milyar 983 milyon TL) harcama limitine ulaşan bordo- mavililer, Galatasaray (63) ve Fenerbahçe'nin (65) toplamından fazla bir limite sahip olmayı başardı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise, "Kulübü borçsuz hale getirmek için mücadelemiz devam edecek. Ayrıca ara transfer döneminde gereken takviyeleri yapmak için de çalışmalarımız sürüyor" dedi.