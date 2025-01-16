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Giriş Tarihi: 16.1.2025

Tuğçe’nin hayali gerçek oldu

Tuğçe’nin hayali gerçek oldu
Trabzonspor kanser tedavisi gören ve Antalyaspor maçı öncesi verdiği röportajda futbolcularla bir araya gelmeyi isteyen Tuğçe Sarı'nın hayalini gerçekleştirdi. Kulübün, buluşmaya ait 'Her yaşta ve her kalpte' notuyla sosyal medyada paylaştığı görüntüler, beğeni topladı. Tuğçe duygularını, "Tek çağrımla başkan bana bu kapıları açtı. Teşekkür ediyorum başkanım. Sivas maçında da inşallah görüşeceğiz. Bütün futbolcuları gördüm. Trabzonspor'umun yolu açık olsun. İnşallah şampiyonlukta buluşmak üzere" diye ifade etti.
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Tuğçe’nin hayali gerçek oldu
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