Yıldızlarla yarışıyor

Bu sezon ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Trabzonspor'da Edin Visca'nın performansı bunda başrol oynadı. Farklı kazanılan Antalyaspor (5-0) ve Sivasspor (4-0) maçlarında paslarıyla şov yapan 34 yaşındaki sağ kanat, 100 gol attığı Süper Lig kariyerinde son iki maçtaki futboluyla 100'üncü asistine ulaştı. Türkiye'ye 2011'de Başakşehir formasıyla ayak basan Visca, bir de ilke imza attı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE MESSİ VAR

Yaşadığı ülkeye aidiyet duygusuyla Türkçe öğrenip konuşan Bosnalı yıldız, 2010-11 sezonundan bu yana 5 büyük lig + Süper Lig'in baz alındığı değerlendirmede Avrupa'da 100 ve üstü gol ile asist gerçekleştiren futbolcular arasına adını yazdırdı. Listenin zirvesinde Lionel Messi (408G-185A) bulunurken sıralama Karim Benzema (230G-102A), Mohamed Salah (210G-102A) şeklinde oluştu.

SİKAN BUGÜN İMZAYI ATACAK

Trabzonspor, yeni forveti Danylo Sikan'a bugün kavuşacak. Bordomavililerin uzun taksitler halinde 5 milyon Euro bonservisle Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu, Trabzon'a gelecek ve 4 yıllık imzayı atacak.