Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Zubkov için bastırıyor
Giriş Tarihi: 15.1.2025

Zubkov için bastırıyor

Trabzonspor, Shakhtar forması giyen oyuncu için MLS ekibi ile rekabette

YUNUS EMRE SEL
Zubkov için bastırıyor

Sağ kanat, ofansif orta saha ve sol kanatta oynayabilen Oleksandr Zubkov, Trabzonspor'un ara transferde yoğunlaştığı isimlerin başında geliyor. Ancak bordo-mavililer, Shakhtar Donetsk forması giyen Ukraynalı oyuncu için MLS ekiplerinden San Diego FC ile ciddi bir rekabet içinde. 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından San Diego FC'nin bazı paylaşımlarını beğendi. Bu transfer için Trabzonspor 4 milyon Euro'ya kadar çıkardığı teklifini bonuslarla güncellemeye hazırlanıyor. Shakhtar ile Antalya'da kampta olan Zubkov, son iki antrenmana katılmadı.

CHAM'IN DURUMU ŞÜPHELİ
Trabzonspor'un yükselen yıldızı Muhammed Cham, Antalyaspor maçında sedye ile oyun kenarına gelmişti. MR'ında kas yaralanması tespit edildi. Ciddi bir sakatlığı olmasa da Sivasspor ile oynanacak maçta riske edilmeme ihtimali ortaya çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zubkov için bastırıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA