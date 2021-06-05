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Giriş Tarihi: 5.6.2021

5 milyon euro’dan aşağısı kurtarmaz

5 milyon euro’dan aşağısı kurtarmaz
Beşıktaş ile çifte kupa kazanıp ardından da EURO 2020 kadrosuna alınan Rıdvan Yılmaz için iki Alman kulübü nabız yokluyor. 20 yaşındaki oyuncu konusunda sezon başında da istekli olan Stuttgart ile birlikte Hoffenheim de devrede. Siyahbeyazlıların eski futbolcusu Andreas Beck'in de Stuttgart için dahil olduğu transferde yönetim 5 milyon Euro'nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor. Rıdvan'ın şampiyona sonrası kıymetinin daha da artacağı düşünülürken, gelecek yılın kadro planlamasında da yeri hazır. Genç oyuncu bu sezon ligde 18 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.

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5 milyon euro’dan aşağısı kurtarmaz
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