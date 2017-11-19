Efsaneye veda böyle olur: En büyük rakibi, tabutunu öptü...

Naim Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Yunan halterci Valerios Leonidis, efsane sporcunun cenaze törenine katılmak için İstanbul'a geldi. Yunan halterciye, İstanbul'da Dünya Şampiyonu Milli haltercilerimiz Sunay Bulut ve Halil Mutlu eşlik etti.

Leonidis, Süleymanoğlu'na tabutunu öperek veda etti...

'GEÇTİĞİMİZ YÜZYILIN EN BÜYÜK ATLETİYDİ'

'Öncelikle bana burada olma fırsatını veren Türkiye Halter Federasyonu'na teşekkür ediyorum. O benim rakibim değil, dostumdu. Bu sadece benim ve arkadaşları için değil. Halter ailesi ve bütün atletizm ailesi için çok üzücü bir gün. Naim Süleymanoğlu geçtiğimiz yüzyılın en büyük atletiydi. Bu kayıp herkes için çok üzücü.'

'O BENİ DAHA İYİ BİR ATLET YAPTI'

'Naim, ağırlık kaldırma kariyerime başladığımda benim için efsaneydi. Onunla karşılaştığım ve ona yakın olduğum için çok şanslıyım. O beni daha iyi bir atlet yaptı. Çünkü o benim için ve ağırlık kaldırma camiasındaki herkes için çok yüksek bir hedefti. Ama inanıyorum ki hiç kimse onun gibi olamaz. Çünkü o mükemmel bir atletti.'

'SON GÖRÜŞMEMİZDE ONA TAVSİYELERDE BULUNDUM'

'Onunla son görüşmem 2012'de Antalya'da oldu. Avrupa Halter Şampiyonası'nda karşılaştık. Bütün Türk arkadaşlarım da oradaydı. Halil Mutlu ve Sunay Bulut'la birlikte oturup konuştuk. O zaman onun son sorunlarıyla ilgili konuştuk. Çünkü sağlık sorunları vardı. Oturduğumuzda ona bir dostu olarak hayatı ve neler yapabileceğiyle ilgili tavsiyelerde bulundum. Hayatı ve kilosuyla ilgili tavsiyeler verdim. Herşeye sahipsin, insanlar seni seviyor, paran var dedim. Bu dostça bir konuşmaydı. Onunla ilgili daha sonra her karşılaştığımda arkadaşlarıma her Naim'in nasıl olduğunu sorduğumda hiç iyi haberler almıyordum. Bu benim Naim'le ilgili son konuşmamdı.' (Milliyet)