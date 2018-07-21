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Almanya GP'sinde pole pozisyonu 'in

'de sezonun 11. ayağı olan Almanya GP'sinde pole pozisyonu Ferrari'nin Alman pilotu oldu. Mercedes'in İngiliz pilotu vites kutusu arızası sebebiyle yolda kaldı ve ikinci bölümde elendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 18:12 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 18:21
Formula 1 Almanya GP'sinde pole pozisyonu Sebastian Vettel'in

Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'sine Ferrari pilotu ilk sıradan başlayacak.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Alman Vettel 1.11.212'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1.11.416'lık derecesiyle ikinci, Ferrari'den Kimi Raikkonen ise 1.11.547 ile en iyi üçüncü zamana imza attı.

Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya ve Fransa'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu , Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Almanya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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Formula 1 Almanya GP'sinde pole pozisyonu Sebastian Vettel'in
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