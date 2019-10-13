Busenaz Sürmeneli, Dünya Şampiyonu oldu

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.

Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.

Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

TRABZONSPOR'DAN DÜNYA ŞAMPİYONU BUSENAZ SÜRMENELİ'YE KUTLAMA

Trabzonspor Kulübü, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcusu Busenaz Sürmeneli'yi kutladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Busenaz Sürmeneli'nin, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı belirtildi.

Sürmeneli'nin 69 kiloda mücadele ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Busenaz, final maçında Çinli rakibi Liu Yang'ı sayı ile yenerek şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."