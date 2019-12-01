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Son dakika: takımını taşıyan minibüs kaza yaptı

'dan 'a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Takımı'nı taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 1.12.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 15:04
Son dakika: Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı

Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı.

Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.

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Son dakika: Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı
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