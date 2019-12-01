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taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı

'nın Ereğli ilçesinde, taraftarlarını taşıyan otobüsün tır ile çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

DHA Spor
Giriş Tarihi: 01.12.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 12:04
Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı

'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen taraftarını taşıyan otobüs, kavşakta TIR'la çarpıştı.

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı

Kazada 16'sı taraftar 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı

Kaza, saat 01.30 sıralarında -Adana karayolunun şeker fabrikası yakınındaki kavşakta meydana geldi.

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden ve Adanaspor maçından dönen taraftarını taşıyan H.Ö. yönetimindeki 16 JR 403 plakalı otobüs, Ş.Y.'nin kullandığı 70 HE 953 plakalı TIR'la çarpıştı.

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı

Kazada TIR sürücüsü Ş.Y., otobüs sürücüsü H.Ö., yedek sürücü A.E. ile 16 taraftar yaralandı.

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı

19 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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