Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için çarpıcı transfer sözleri

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na ilişkin "Türk futbolundaki sorunlar masaya yatırıldı. İlk gün itibarıyla doyurucu bir toplantıydı." dedi.

Ankara'daki The Green Park Hotel'de gerçekleştirilen çalıştayda ilk gün tamamlandı.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Otyakmaz, 5 gün sürecek çalıştayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıyla başladığını hatırlatarak, "Daha sonra salonlara ayrılarak, alt liglerdeki kulüpler ve bakan yardımcılarımızla toplantılar gerçekleştirdik. Türk futbolundaki sorunlar masaya yatırıldı. Herkese söz verildi. Herkes kendi bakış açısından sorunları anlattı ve yeni oluşacak Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'na ilişkin notlar alındı. Bütün kulüplerin tereddütleri, istekleri mutlaka değerlendirlecek ve yeni yasada yer alacaktır." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, çalıştaya katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Herkesin konuya hakim olması ve ilgi göstermesi Türk futbolu adına sevindirici. İlk gün itibarıyla doyurucu bir toplantıydı." diye konuştu.

Çalıştayda genel olarak ekonomik sorunların konuşulduğunu aktaran Otyakmaz, "Ekonomik sorunların müsebbiplerinin bir parçası bizler olabiliriz. Ama döviz kurundaki yükselmeler, yayın gelirindeki değişimler gibi etki alanımızın dışındaki gelişmelerin de bu tabloda payı olduğu konuşuldu. Genelde sorunlar hep ekonomi üzerine. A.Ş mi yoksa dernek sisteminin mi daha iyi olacağı yönündeki soruya kafamda çözüm bulamadım. Bizler derneğiz, A.Ş değiliz ama istikrarlı bir şekilde yönetildiği, bazı hassasiyetler gözetildiği takdirde dernekten de verim alabiliyorsunuz. A.Ş'den de verim alamadığınız oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Otyakmaz, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya "Elimizde ligin ilk yarısını lider bitirmiş bir 11, hatta 14 kişi var. Bunu 18 kişiye çıkartmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bazı mevkilerde oynayan oyuncularımızı zorlayacak kalitede oyuncular transfer etmemiz lazım. İlk transferimizi Yasin Öztekin ile gerçekleştirdik. Bir stoper ve orta saha transfer etmeyi düşünüyoruz." yanıtını verdi.



Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana futbolcular Emre Kılınç (solda), Mert Hakan Yandaş (ortada) İsaac Cofie de katıldı.

"Bizi bilgilendirmeleri gerekiyor"

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a teklif olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Otyakmaz, şunları kaydetti:

"O arkadaşlarımızın sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bu arkadaşlarımızı transfer etmek isteyen takımlar, onlarla görüşebilir. Ama en azından hem yasal hem de etik olarak bize, 'bu futbolcularla görüşüyoruz' demeleri lazım. İzin almaları değil, bizi bilgilendirmeleri gerekiyor. Henüz bizi bilgilendiren yok ama basında bazı şeyler okuyoruz. Ben bu arkadaşlarıma şunu söylüyorum; sizler profesyonel bir sözleşmeye imza attınız. Bu profesyonel sözleşme sezon sonunda bitecek ama biz hep birlikte bir yola çıktık. Hep beraber bir aileyiz. 'Bu çıktığımız yolun sonunu taçlandıralım, hedefimize ulaşalım, ondan sonra da sizleri davul zurnayla buradan yolcu edelim' dedik. Onlarla bu yola baş koyduk. Şampiyonluk için elimizden geldiğince mücadeleyi göstereceğiz."