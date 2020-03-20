Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarından 5 sorunun cevabını istedi

1- Ligleri tatil ettikten sonra alternatifli yeniden başlama tarihleri, müsabaka takvimleri, olası ligden düşme, şampiyonluk için play-off sistemi ve bu sistemin kriterleri neler olacak?

2- Lige verilen arada futbolcular hangi süreçte antrenmanlara başlayacaklar? Sporcular antrenmanlara başladıktan sonra kulüpler antrenman sırasında sporcuların enfekte olmaması için ne tip bir hazırlık yaptı?

3- Liglerin tatil olmasından sonra yurt dışına ailelerinin yanına gitmek isteyen sporcuların tekrar Türkiye'ye dönmesi nasıl olacak her sporcu ve yanındakilerin 14 gün gözlem süreci nasıl işleyecek?

4- Salgının yaz aylarına uzaması varsayımına göre bir sonraki sezon takvimi alternatifli olarak hazır mı?

5- Türkiye Voleybol ve Basketbol Federasyonları, Tokyo 2020 Olimpiyat sürecine sporcularını nasıl hazırlayacak. Sportif ve sağlık planla1 maları ve iş takvimleri nelerdir?

GÖNÜL SAFLARINI SIKI TUTALIM

Bakan Kasapoğlu "Fiziksel mesafeyi koruyup gönül mesafesini sıklaştırıyoruz" diyerek Koronavirüs mücadelesinde uyulması gereken sosyal mesafeye de vurgu yaptı.