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2020 Tokyo Oyunları corona virüsü sebebiyle 1 yıl ertelendi

Uluslararası Komitesi (IOC) üyesi 'un yaptığı son dakika açıklamasına göre Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları corona virüsü (COVID-19) salgını sebebiyle 1 yıl ertelendi. Britanya Olimpiyat Birliği başkanı bu yaz Tokyo'ya takım göndermeyeceklerini açıklamış, Avustralya ve Kanada da Japonya'da yarışmayacaklarını ifade etmişlerdi.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 21:47 ABONE OL
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları corona virüsü sebebiyle 1 yıl ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına olan corona virüsü (COVID-19) sebebiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl erteleneceğini açıkladı.

Daha önce Britanya Olimpiyat Birliği başkanı, yaptığı açıklama ile Büyük Britanya olarak Tokyo'ya takım göndermeyeceklerini duyurmuştu.

Avustralya ve Kanada da Japonya'da yer almayacaklarını açıklamıştı.

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"OYUNLAR 24 TEMMUZ'DA BAŞLAMAYACAK"

USA Today'e konuşan Pound, "IOC sahip olduğu bilgilere dayanarak erteleme kararı aldı. İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak bildiğim kadarıyla. IOC yakın zamanda sonraki adımları açıklayacak ve bu aşamalı şekilde olacak " dedi.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları corona virüsü sebebiyle 1 yıl ertelendi
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