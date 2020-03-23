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UEFA'dan son dakika corona virüsü kararı: Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finalleri süresiz ertelendi

UEFA, tüm dünyanı etkisi altına alan corona virüsü (COVID-19) salgını sebebiyle 2020'nin Mayıs'ında oynanması planlanan finali, UEFA Avrupa Ligi finali ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bu sezon 30 Mayıs 2020'de İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanıyordu.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 21:28 ABONE OL
UEFA'dan son dakika corona virüsü kararı: Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finalleri süresiz ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle UEFA, bu sezon 2020'nin Mayıs ayında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin süresiz olarak ertelendiğini resmen açıkladı.

FİNAL İSTANBUL'DA OYNANACAKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda, UEFA Avrupa Ligi finalinin ise 27 Mayıs 2020 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrinde bulunan PGE Arena'da oynanması planlanıyordu.

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi final müsabakasının ise 24 Mayıs 2020 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Viola Park'ta oynanması planlanıyordu.

Açıklamada maçların hangi tarihlerde oynanacağına dair kararın henüz verilmediği ancak geçtiğimiz hafta UEFA başkanı Aleksander Ceferin başkanlığında toplanan çalışma grubunun konuyla ilgili çalışmalara başladığı belirtildi.

MAÇLAR 13 MART'TA ERTELENMİŞTİ

UEFA, corona virüsü salgını sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını 13 Mart 2020 tarihinde ertelemişti. 17 Mart Salı günü ise Ceferin başkanlığında federasyon başkanları ve paydaşlarının katılımıyla telekonferans yoluyla yapılan görüşme sonucunda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) 2021'e ertelenmesi kararı alınmıştı..

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UEFA'dan son dakika corona virüsü kararı: Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finalleri süresiz ertelendi
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