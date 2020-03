UEFA'dan son dakika corona virüsü kararı: Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finalleri süresiz ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle UEFA, bu sezon 2020'nin Mayıs ayında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin süresiz olarak ertelendiğini resmen açıkladı.

FİNAL İSTANBUL'DA OYNANACAKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda, UEFA Avrupa Ligi finalinin ise 27 Mayıs 2020 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrinde bulunan PGE Arena'da oynanması planlanıyordu.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi final müsabakasının ise 24 Mayıs 2020 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Viola Park'ta oynanması planlanıyordu.

Açıklamada maçların hangi tarihlerde oynanacağına dair kararın henüz verilmediği ancak geçtiğimiz hafta UEFA başkanı Aleksander Ceferin başkanlığında toplanan çalışma grubunun konuyla ilgili çalışmalara başladığı belirtildi.

