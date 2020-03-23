UEFA'dan son dakika corona virüsü kararı: Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finalleri süresiz ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle UEFA, bu sezon 2020'nin Mayıs ayında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin süresiz olarak ertelendiğini resmen açıkladı.

FİNAL İSTANBUL'DA OYNANACAKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda, UEFA Avrupa Ligi finalinin ise 27 Mayıs 2020 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrinde bulunan PGE Arena'da oynanması planlanıyordu.

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi final müsabakasının ise 24 Mayıs 2020 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Viola Park'ta oynanması planlanıyordu.

Açıklamada maçların hangi tarihlerde oynanacağına dair kararın henüz verilmediği ancak geçtiğimiz hafta UEFA başkanı Aleksander Ceferin başkanlığında toplanan çalışma grubunun konuyla ilgili çalışmalara başladığı belirtildi.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course. — UEFA (@UEFA) March 23, 2020

MAÇLAR 13 MART'TA ERTELENMİŞTİ

UEFA, corona virüsü salgını sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını 13 Mart 2020 tarihinde ertelemişti. 17 Mart Salı günü ise Ceferin başkanlığında federasyon başkanları ve paydaşlarının katılımıyla telekonferans yoluyla yapılan görüşme sonucunda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) 2021'e ertelenmesi kararı alınmıştı..