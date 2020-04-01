Son dakika haberi: Wimbledon'a corona virüsü engeli

Tenisin en eski Grand Slam organizasyonu olan Wimbledon, corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle gelecek yıla ertelendi. İlk etapta 29 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan organizasyon 28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

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75 YIL SONRA İLK KEZ

Wimbledon daha önce yalnızca Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sebebiyle iptal edilmişti. Wimbledon, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1940'tan 1945'e kadar iptal edilmişti.

İlk olarak 1877 yılında düzenlenen organizasyon böylelikle 75 yıl sonra ilk kez ertelendi. Wimbledon, tenis sezonunun ertelenen ilk Grand Slam organizasyonu oldu.

256.7 MİLYON STERLİK EKONOMİ

31 Temmuz 2018'de biten mali yıla ilişkin gelen son rakamlara göre Wimbledon 256.7 milyon sterlin tutarında bir gelir yarattı ve vergi kesimi öncesi elde edilen kâr tutarı 39.7 milyon sterlin oldu. Britanya'da tenisinin yönetici kurumu olan Lawn Tennis Birliği'nin kasasına giren toplam tutar ise 37 milyon sterlin olarak gerçekleşti.

Her sezon Wimbledon'dan önce düzenlenen Fransa Açık (Roland Garros) bu sezon başlangıç tarihini 20 Eylül olarak değiştirmişti. Ancak oyuncu ve organizatörlerden gelen baskı sebebiyle bu tarihin değiştirilmesi yüksek olasılık olarak görünüyor. Tenis takviminin son Grand Slam'i olan ABD Açık (24 Ağustos-13 Eylül) için de erteleme ihtimali üzerinde duruluyor.

İNGİLTERE'DE TOPLAM CAN KAYBI 2.352

Turnuvanın düzenlendiği ülke olan İngiltere'de, Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 563 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 2.352'ye çıkarken, vaka sayısı ise 4.325 artışla 29.475 oldu.

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