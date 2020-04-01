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'dan son dakika kararı! ...

, corona virüsü nedeniyle askıya alınan ve 'nin oynanacağı tarihleri belirledi. Alman basınından 'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin kalan bölümünü Temmuz-Ağustos aylarında oynatacak. Bu durumda 'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 15:20 ABONE OL
UEFA'dan son dakika kararı! Şampiyonlar Ligi...

Alman ZDF'nin haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kalan maçlarını yaz sonuna ertelemeyi, temmuz ve ağustos aylarında oynatmayı planlıyor.

Bu planın UEFA yönetim kurulunun önüne geldiği ve burda onaylanmasının ardından resmiyete kavuşabileceği iddia edildi. Aynı zaman içerisinde ülke liglerindeki maçların da oynanacağı ya da bunların gelecek yılın Avrupa kupası maçları öncesinde şekillendirilmesi öngörülüyor. Böylece Avrupa kupalarına eş zamanda ülke liglerinin de tamamlanması düşünülüyor.

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ertelenmesiydi 30 Mayıs'ta oynanacaktı.

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UEFA'dan son dakika kararı! Şampiyonlar Ligi...
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