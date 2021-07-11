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Giriş Tarihi: 11.7.2021 10:06 Son Güncelleme: 11.7.2021 10:28

UFC maçında Conor McGregor'ın ayağı kırıldı! İşte o görüntüler...

UFC maçında Conor McGregor'ın ayağı kırıldı! İşte o görüntüler...

UFC'nin 264. etkinliğinde İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile Dustin Pourier kafese çıktı. McGregor'ın karşılaşmanın henüz başındaki bir poziyonda ayağı kırıldı.

Dünyaca ünlü kafes dövüşü organizasyonu UFC'nin 264. etkinliğinde Conor McGregor ile Dustin Pourier kafese çıktı. Karşılaşmanın henüz başlarında sol ayağını yere basarken kıran Conor McGregor mücadeleye devam edemedi. Dustin Pourier, karşılaşmanın kazananı oldu.

Acı içerisinde yere düştükten sonra ayağa kalkıp devam etmeye çalışan Conor McGregor, bunu başaramadı ve mücadele hakem kararıyla sona erdi.

Maçın bitimiyle kafese giren sağlık görevlileri, Conor McGregor'un ayak bileğini sabitledi ve İrlandalı sporcuyu sedyeyle soyunma odasına götürdü.

Mücadeleyi kazanan Dustin Pourier, dövüş sonrası "Sert bir vuruş atmaya çalıştı bileğime, onu bloke ederken orda yaralandığını hissettim. Sonrası bu. Maçtan önce beni öldüreceğini söylüyordu. Ailesine sevgi, saygılarımı sunuyorum. Conor çok kirli dövüşüyor, eldivenimi tuttu, hakem görmesine rağmen bir şey demedi." ifadelerini kullandı.

UFC'de Conor McGregor'un ayağı kırıldı! İşte o görüntüler | Video

DONALD TRUMP DA MAÇI İZLEDİ

Dustin Pourier, mücadelenin bitmesinin ardından Conor McGregor'un ünlü yürüyüşünü taklit etti. ABD eski başkanı Donald Trump da dev mücadeleyi izleyenler arasındaydı.

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UFC maçında Conor McGregor'ın ayağı kırıldı! İşte o görüntüler...
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