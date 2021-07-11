UFC maçında Conor McGregor'ın ayağı kırıldı! İşte o görüntüler...

Mücadeleyi kazanan Dustin Pourier, dövüş sonrası "Sert bir vuruş atmaya çalıştı bileğime, onu bloke ederken orda yaralandığını hissettim. Sonrası bu. Maçtan önce beni öldüreceğini söylüyordu. Ailesine sevgi, saygılarımı sunuyorum. Conor çok kirli dövüşüyor, eldivenimi tuttu, hakem görmesine rağmen bir şey demedi." ifadelerini kullandı.

UFC'de Conor McGregor'un ayağı kırıldı! İşte o görüntüler | Video