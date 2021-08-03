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Giriş Tarihi: 3.8.2021 07:03 Son Güncelleme: 3.8.2021 07:35

Ramil Guliyev adını yarı finale yazdırdı!

AA
Ramil Guliyev adını yarı finale yazdırdı!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları devam etti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede yarı finale çıktı.

Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre elemelerinde 3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı.

Ramil, dünya 2 numarası, 200 metrede Rio 2016 ikincisi Kanadalı Andre de Grasse'yi geride bırakarak ikinciliği elde etti.

200 metrede dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Ramil'in yer alacağı yarı final yarışları, TSİ 14.50'de başlayacak.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK!

Sarı lacivertli takımdan Guliyev'e tebrik geldi!

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Ramil Guliyev adını yarı finale yazdırdı!
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