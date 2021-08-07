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Giriş Tarihi: 7.8.2021 13:20 Son Güncelleme: 7.8.2021 13:37

Son dakika: Tokyo'da tarihi madalya! Uğur Aktaş'la rekor kırdık

Son dakika: Tokyo’da tarihi madalya! Uğur Aktaş’la rekor kırdık

Son dakika... Milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kg A grubunda üçüncü maçında Kazakistan’dan Daniyar Yuldashev’i teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Uğur Aktaş, Tokyo'da bronz madalyayı garantiledi. Tokyo'daki madalya sayısını 13'e çıkaran Türkiye, 1948'deki 12 madalyayı geçerek rekor kırdı.

Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite +75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi.

İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başardı.

Tokyo'da 13. madalyasını Uğur Aktaş'la kazanan Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki 12 madalya rekorunu kırdı. Tokyo 2020, Türkiye'nin en çok madalya kazandığı Olimpiyat Oyunları olarak tarihe geçti.

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Son dakika: Tokyo'da tarihi madalya! Uğur Aktaş'la rekor kırdık
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