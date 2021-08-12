Buse Naz Çakıroğlu SABAH'a konuştu! "Paris'te altın gelecek"

'AĞLAMA ABİCİĞİM'



Buse Naz ve hocası Nazım Yiğit, Genlçik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu yere göğe sığdıramıyor. O anları anlatırken gözleri dolu dolu olan Yiğit, "Allah ondan razı olsun. Ben ilk kez böyle bir bakan görüyorum. 2-3 sporcu aynı saatte mücadele ediyordu ama o her yere yetişti" dedi. Finalde yenilip direkt hocasına sarıldığını ve birlikte ağladıklarını anlatan Buse Naz, o sırada birinin daha bize sarıldığını hissettim. "Ağlama abiciğim" dedi. Şaşırdım. Bir baktım bakanımız. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. O an o kadar çok duygulandım ki anlatamam" ifadelerini kullandı.