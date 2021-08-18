Busenaz Sürmeneli, SABAH Spor’a konuştu: Daha çok çocuğa ve gence ulaşmalıyız

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak Türkiye'nin olimpiyat tarihine adını yazdıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, yaşadıklarını SABAH SPOR'A anlattı.
"Madalya aldığım gece sabaha kadar uyuyamadım" diyen altın yumruk, "Bundan sonra o meşaleyi koşarak ileriye taşımalıyız. Paris 2024'te altın alarak üst üste olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk kadın boksör olarak yeni bir tarih yazmak istiyorum" dedi. İşte Busenaz'ın sorularımıza verdiği samimi yanıtları: İnsan hayatında bazı anlar vardır, ne hissettiğinin asla farkına varamaz. Üzerinden zaman geçse de anlayamaz. O anı size nasıl tanımlasam bilmiyorum. Sevinç, heyecan, mutluluk, gurur. Hepsi kalbime, beynime hücum ediyordu. Gözyaşı olarak dışa yansıdı.
GECE HİÇ UYUMADIM HİÇ
Madalyayı kazandığım gece uyumadım. Sabaha kadar ailemle, arkadaşlarımla, ekibimle, hocamla konuştum. Kalbimin ritmi neredeyse hiç dinmedi. Tokyo'da odama geldim ve madalyamı astım, geliyorum gidiyorum ona bakıyorum. Sürekli bir oturuyorum, bir kalkıyorum madalyama bakıyorum. Hiç uyumadım hiç!
ÖNCÜ OLMAK MÜHİM
Türk sporunda kadınlar boks tarihinde ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırmak benim için önemliydi. Elimize meşaleyi alıp öncü olmak çok güzel bir şey ama bundan sonra o meşaleyi koşarak ileriye taşımalıyız. Daha çok çocuğa ve gence ulaşmalıyız.
HESABI ÖDEDİN!
Busenaz Sürmeneli, Tokyo'da altın madalya kazandıktan sonra ilginç bir olayla büyük mutluluk yaşadı. Memleketine döndükten sonra Trabzon Ortahisar'da çok özlediği kıymalı pideyi yiyen Busenaz, hesabı isteyince ilginç bir jestle karşılandı. Fişi masaya getiren dükkan sahibi, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" notunu düştü. Milli boksör bu jestle çok duygulandığını söyledi.
- Finale nasıl hazırlandın, duygu dalgalanmalarını bize anlatır mısın?
Ordu'da hazırlandım. Yetkililerimiz; konaklama, çalışma alanı için bana ve ekibime güzel imkânlar sağladı. Antrenman yoğunluğu öyle artmıştı ki, bazı günler ağlayarak odama geldim. Yüreğim başarıya öyle inanmıştı ki, hissettiğim acılar beni mutlu ediyordu.
JAPON ASKERLERİN SELAM DURMASINI UNUTAMAM
- Olimpiyat Köyü'ndeki atmosfer nasıldı?
En erken gidip en geç dönen, Olimpiyat Köyü'nde en çok vakit geçiren sporculardan biriydim. Global ölçekte bir kamp gibiydi. Bir romanın, bir öykünün içinde gibisiniz. Dünyanın geri kalanından uzakta, sadece spor için ayrılmış bir bölgedeydik. Ülkelerin bayraklarının olduğu yol, orada gelip giderken Ay-Yıldızlı bayrağımızı görmek... Şampiyon olup da köye döndüğümde Japon askerlerin bize selam durması unutulmazdı… Japonya'nın yeri hayatımda her zaman çok özel kalacak.
EVE GİDEBİLSEM YARDIM EDERİM!
- Evde annene yemek ve temizlikte yardım ediyor musun?
Annemi görebilsem, evde zaman geçirebilsem ederim tabii ki de... Şaka bir tarafa hayatımız kamplarda, farklı şehirlerde, müsabakalar için farklı ülkelerde, otellerde geçiyor. Çok nadir eve gidebiliyoruz. Bu da bu işin cilvesi diyelim.
YANGINLAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ
- Final sonrası orman yangınlarıyla ilgili duygusal konuşma yaptın. Neler hissettin o anda?
Maç öncesi haberleri okudum, izledim. İklim kaynaklı yangınların yanı sıra bilinçli olarak da yangınların bazılarının çıkarılmış olabileceği konuşuluyordu. Bana çok dokundu. Nasıl olur dedim ya, cennet ülkemizin bu doğasına nasıl kıyarlar! Çok üzüldüm, hırslandım. Elimden ne geliyor? Ringe çıkıp Türk bayrağını taşımak. Elimden gelen oydu ve onu yaptım. Ülkem için bir şeyler yapabilmenin gururuyla maç yaptım o gün. Bitince de heyecanım dinmedi tabi, o bilerek yakanlara mesaj göndermek istedim.
O ŞARKIYI DİNLERKEN ENERJİ DOLUYORUM
- Busenaz'ın müzikle arası nasıl?
Severim, çok severim. Müzik beni motive eder, tempomu yükseltir. Türkçe rapin son dönemde çıkan parçaları antrenmanların olmazsa olmazı haline gelmiş durumda. Uzi'nin Makina parçasının nakarat kısmı beni çok iyi anlatıyor ve dinlerken baştan sona enerji dolduğumu hissediyorum.
İŞTE MAKİNA PARÇASININ NAKARATI
Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıklıkların olduysa bile Sen makinasın makina.
YAYLAYA ÇIKMAK TEDAVİ GİBİDİR
- Bir olimpiyat sporcusu olarak boks dışında neler yapıyorsun?
Trabzon'da kamptayken, izin günlerimde arkadaşlarımla yaylaya çıkarım. Yayla benim için tedavi merkezidir. Sakinlik olsun, sevdiklerimle sıcak muhabbet edeyim, keyif yapalım. Ertesi gün bomba gibi bir antrenman beni bekliyor, gerekli enerjiyi topluyorum.