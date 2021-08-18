Busenaz Sürmeneli, SABAH Spor’a konuştu: Daha çok çocuğa ve gence ulaşmalıyız

GECE HİÇ UYUMADIM HİÇ

Madalyayı kazandığım gece uyumadım. Sabaha kadar ailemle, arkadaşlarımla, ekibimle, hocamla konuştum. Kalbimin ritmi neredeyse hiç dinmedi. Tokyo'da odama geldim ve madalyamı astım, geliyorum gidiyorum ona bakıyorum. Sürekli bir oturuyorum, bir kalkıyorum madalyama bakıyorum. Hiç uyumadım hiç!

ÖNCÜ OLMAK MÜHİM

Türk sporunda kadınlar boks tarihinde ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırmak benim için önemliydi. Elimize meşaleyi alıp öncü olmak çok güzel bir şey ama bundan sonra o meşaleyi koşarak ileriye taşımalıyız. Daha çok çocuğa ve gence ulaşmalıyız.