Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bronz madalya kazanan Kübra Korkut, Nesim Turan ve Ali Öztürk ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüşerek tebrikleri iletti.

Görüşmede orada bulunamayan diğer madalya kazanan sporcular Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve Besra Duman'a da selamlarını gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız bizi çok çok mutlu etti" dedi.

Başkan Erdoğan, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti | Video