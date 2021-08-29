Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti
Giriş Tarihi: 29.8.2021 10:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bronz madalya kazanan Kübra Korkut, Nesim Turan ve Ali Öztürk ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüşerek tebrikleri iletti.

Görüşmede orada bulunamayan diğer madalya kazanan sporcular Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve Besra Duman'a da selamlarını gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız bizi çok çok mutlu etti" dedi.

Başkan Erdoğan, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ronaldo'nun Manchester United'da alacağı maaş İngiltere'yi salladı! Messi ve Neymar...
MEB'den son dakika haberi | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklaması!
Son dakika: Cengiz Ünder Fransa'yı çok salladı! 4 maçta 3 gol "Türk Robben..."
Son dakika: İtalyanlardan ortalığı karıştıracak iddia! Cristiano Ronaldo'ya Guardiola engel oldu...
Göz göze ilk röportajı SABAH'a verdi ''Ona 'Gözüm' gibi bakıyorum'
SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiren haber: Bakan Elvan sinyalini vermişti! Maaşa göre kredi dönemi başlıyor
Artvin'deki Yusufeli Barajı için son harç atılıyor
SON DAKİKA | 3 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'dan haber var
Son dakika: Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! Yabancı kuralı çıkmazı... "Hakem bizi kandırdı"
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA