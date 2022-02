Uçan Türk Fatih Arda İpçioğlu SABAH Spor'a konuştu! "Uçmak genlerimizde var"

Bu sporu seçen bir insanın aynı zamanda bir geliri de olması lazım mı diyorsunuz?

3.LİG FUTBOLCUSUNUN YARISI KADAR KAZANIYORUM

Kayak Federasyonu yurtdışına gittiğimiz zaman size belli bir harcama limiti verir. Daha sonra yüksek lisans yaptığım dönem boyunca devletimizin desteği var. Ama rakam vermek gerekirse 3. Lig futbolcusunun belki yarısı kadar falan kazanıyoruzdur.

Türkiye, 4 iklimi de yaşayan bir ülke. Sence kış sporu Türkiye'de daha da gelişebilir mi?

Şu anda olmaması için hiçbir neden yok. Ne tesis ne de sporcu konusunda eksiğimiz var. Bizim de bir altyapımız var. Gerekli şart ve imkan sağlanırsa bu sporcular ilerde madalya bile getirebilirler.

Yazın çalışmanla kışın çalışman arasında fark var mı? Çimde çalışmak nasıl oluyor?

Hız ve antrenman konusunda çimde ya da karda çalışmanın bir farkı yok. Ama bana sorarsanız tabi benim favorim kışın sporu. Ama yazın da o havada uçma hissi, kayma hissi de tabi ki başka bir his.





Kayak dışında sosyal hayatın nasıl?

BENİM ÇOCUKLUK ARKADAŞIM, MAHALLE ARKADAŞIM HİÇ OLMADI

Benim çocukluk arkadaşım, mahalle arkadaşım hiç olmadı. Benim şu an hayatımda takım arkadaşlarım var. Ailemden çok onları görüyorum. Yaklaşık 13-14 yıl olacak kayakla atlamaya başlayalı.



Şimdilerdeki hobim ata binmek. Safari tarzında tek başıma ya da arkadaşlarımla Erzurum'da biniyorum. Stres atıyoruz çok güzel oluyor. Sosyal medyayı iyi kullanırım. Yazın deniz kenarlarına giderim ailemle veya arkadaşlarımla. Belgesel izlemeyi çok severim. Discovery Channel da How It's Made'e (Nasıl Yapılmış) merak saldım bu aralar. Arabalara merakım çoktur. Kendi arabalarımla uğraşırım. Müzik dinlemeyi de seviyorum. Bu aralar T-Rap tarzını dinliyorum. Tropkillaz'ı dinlemeyi seviyorum. Sosyal hayatım bu konuda yok ama hayatım ailemle kayağa çıkmak, mangal yapmak gibi hobilerim var. Yoksa diğer türlü ben de insanım sonuçta.