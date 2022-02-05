Uçan Türk Fatih Arda İpçioğlu SABAH Spor'a konuştu! "Uçmak genlerimizde var"

Atlarken korkuyor musun? Neler hissediyorsun?

BİZ HEZARFEN ÇELEBİ'NİN TORUNLARIYIZ

Asla bir korku olmuyor. Aksine ben seviyorum. Bu spor ülkemizin yatkın olabileceği bir spor. Biz Hezarfen Çelebi'nin torunlarıyız. Türklerin cesareti tarihte ortada. Yeni bir spor ama bilmiyor değiliz. Farklı şekilde de olsa bu bizim tarihimizde var. Çünkü Hezarfen Çelebi gibi uçmak ve süzülmek kayakta da bizim yaptığımız da süzülme. Geçmişimiz var bunda. Başta heyecanlanma oluyor ama zaman geçtikçe nasıl daha iyi olabiliri mi düşünmeye başlıyorsunuz. Yoksa diğer türlü olmaz bu iş. Artık korku ya da düşerim hissi oluşmuyor. Direkt yapacağımız işe odaklanıyoruz. Küçük yaşlarda başlanması lazım bu spora. Şart bu. Bu bisiklet binmek gibi değil, yıllar sonra da süremezsiniz. Uzun bir süre ara verirseniz tekrar baştan başlamanız gerekiyor. Ben bu sporun en dibini de gördüm zirvesini de gördüm.

Onun gibi tarihe geçmeyi istiyor musun?

Neden olmasın. İmkan sağlanırsa bu sporun gerçekten meyvesini yeriz. Biz başladığımızda herhangi bir örneğimiz yoktu önümüzde. Ama biz çıtayı belli bir yere kadar getirdik. Yeni başlayan sporcularımıza büyük bir örnek teşkil ediyoruz. Şu andan itibaren çocuklar bana video atıyorlar, benim yaptığım hareketleri yapmaya çalışıyorlar. Kartondan kayak yapmışlar minderlerin üstünden kayıyorlar. Ben bu sporla ilgilenen insanlara hem sporculuk hem de özel hayatımda örnek olmak zorundayım.

Uçan Türk lakabını seni motive ediyor mu?

Aslında bana takılabilecek en güzel lakap. Çünkü hem global bir lakap hem de açıkçası bu uçan bir Türk. Ben hoşnutum, güzel bir lakap. Uçan bıyık gibi lakaplar da var bana da uçan Türk denmesi açıkçası güzel bir şey.

Tüm çalışmaların emeği o 6-10 saniye mi?

Kayakla atlama 6-10 saniyede başlayıp biten bir olay. Evet o 6-10 saniye tüm çalışmanızın taçlanacağı an…Tekrar antrenmanı çok önemli. Tekniğinizi düzeltmek için antrenmanlarımızı ağır çekimde izliyoruz Çünkü 90 kilometre hıza çıkıyoruz. Detaylar üzerinde çalışıyoruz…