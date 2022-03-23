Şampiyon Eczacıbaşı

Temsilcimiz kıyasıya geçen mücadelenin rövanşında Allianz MTV Stuttgart’ı 3-1’lik skorla devirerek 2022 CEV Kupası’nda tarihinde ikinci kez şampiyon olmayı başardı
Kadınlar 2022 CEV Kupası final maçında Eczacıbaşı Dynavit, 3-1 kazandığı ilk maçın ardından Allianz MTV Stuttgart'ı aynı skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı. Seyirciavantajını arkasına alan turuncubeyazlılarilk seti 25-18 kazandı. Başabaş geçen ikinci oyunu da 25-21 alanEczacıbaşı, hem durumu 2-0 yaptı hemde ilk maçın avantajıyla şampiyonluğugarantiledi. Üçüncü seti Stuttgart'a kaptıran Eczacıbaşı, son oyunu 26-24 kazanıp karşılaşmayı 3-1 galip bitirdi. Temsilcimiz, CEV Kupası'nı 2018'densonra tarihinde ikinci kez müzesinegötürmüş oldu. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2015 ve 2016'da, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise 2015'te mutlu sona ulaşmıştı. Kupa Galipleri Kupası'nı 1999'da alan Eczacıbaşı, uluslararası organizasyonlarda 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı MehmetKasapoğlu da Eczacıbaşı Dynavit KadınVoleybol Takımı'nı tebrik etti.
'DEVAMI GELECEK' ECZACIBAŞI
Başantrenörü Ferhat Akbaş, şampiyonluğunun ardından mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "Çok ciddi bir seyirci baskısı yedik. Ancak kararlı ve çok sert oynadık. Çok mutluyuz. Daha ikitane kupamız var. Bu kupalarıkazanmak için bu takım çokciddi savaş verecek. Devamıda gelecek. Ben bu takıma çok inanıyorum."
ERDOĞAN TEBRİK ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şampiyon olan Eczacıbaşı'nı kutlarken, Halkbank'ı da mücadelesinden dolayı şu sözlerle tebrik etti: "CEVKupası şampiyonu olan EczacıbaşıDynavit Kadın Voleybol Takımımız ileCEV Challenge Kupası'nda ikinci olanHalkbank Erkek Voleybol Takımımızı,bizlere yaşattıkları gurur için gönüldentebrik ediyorum."