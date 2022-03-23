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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Şampiyon Eczacıbaşı

Şampiyon Eczacıbaşı

Temsilcimiz kıyasıya geçen mücadelenin rövanşında Allianz MTV Stuttgart’ı 3-1’lik skorla devirerek 2022 CEV Kupası’nda tarihinde ikinci kez şampiyon olmayı başardı

Kadınlar 2022 CEV Kupası final maçında Eczacıbaşı Dynavit, 3-1 kazandığı ilk maçın ardından Allianz MTV Stuttgart'ı aynı skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı. Seyirci avantajını arkasına alan turuncubeyazlılar ilk seti 25-18 kazandı. Başa baş geçen ikinci oyunu da 25-21 alan Eczacıbaşı, hem durumu 2-0 yaptı hem de ilk maçın avantajıyla şampiyonluğu garantiledi. Üçüncü seti Stuttgart'a kaptıran Eczacıbaşı, son oyunu 26-24 kazanıp karşılaşmayı 3-1 galip bitirdi. Temsilcimiz, CEV Kupası'nı 2018'den sonra tarihinde ikinci kez müzesine götürmüş oldu. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2015 ve 2016'da, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise 2015'te mutlu sona ulaşmıştı. Kupa Galipleri Kupası'nı 1999'da alan Eczacıbaşı, uluslararası organizasyonlarda 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.



'DEVAMI GELECEK' ECZACIBAŞI
Başantrenörü Ferhat Akbaş, şampiyonluğunun ardından mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "Çok ciddi bir seyirci baskısı yedik. Ancak kararlı ve çok sert oynadık. Çok mutluyuz. Daha iki tane kupamız var. Bu kupaları kazanmak için bu takım çok ciddi savaş verecek. Devamı da gelecek. Ben bu takıma çok inanıyorum."



ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şampiyon olan Eczacıbaşı'nı kutlarken, Halkbank'ı da mücadelesinden dolayı şu sözlerle tebrik etti: "CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı, bizlere yaşattıkları gurur için gönülden tebrik ediyorum."

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Şampiyon Eczacıbaşı
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