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Giriş Tarihi: 17.5.2022 10:38 Son Güncelleme: 17.5.2022 10:51

75 maçta yenilmeyen milli boksör Musa Askan kalbine yenik düştü! İşte o anlar...

İHA
75 maçta yenilmeyen milli boksör Musa Askan kalbine yenik düştü! İşte o anlar...

Profesyonel boks kariyerinde 75 maça çıkan ve hiç yenilgi yüzü görmeyen Giresunlu milli boksör Musa Askan, Almanya'da çıktığı ringde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İşte o anlar...

75 profesyonel maçında hiç yenilmeyen genç boksör Musa Askan Yamak, kalbine yenildi. Aslen Giresun'un Alucra ilçesinden olan ve Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan, dün gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı.

Hastaneye kaldırılan boksör Askan Yamak'ın tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi.

Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları kamerada | Video

Edinilen bilgiye göre, dün gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.

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75 maçta yenilmeyen milli boksör Musa Askan kalbine yenik düştü! İşte o anlar...
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