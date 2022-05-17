Video Spor Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları kamerada | Video
Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları kamerada | Video

Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları kamerada | Video

17.05.2022 | 09:46

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Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları amatör kameraya yansıdı.

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Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları amatör kameraya yansıdı.

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