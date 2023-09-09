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Giriş Tarihi: 9.9.2023 14:46

Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, Olimpiyat elemeleri için Tokyo'ya gitti!

DHA
Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, Olimpiyat elemeleri için Tokyo’ya gitti!

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 günlük iznin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemelerine katılmak üzere dün akşam Tokyo'ya gitti.

ABD ve Belçika'da iki şampiyonluk kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na zorlu sürecin ardından sadece üç gün izin verildi. İtalyan Başantrenör Daniele Santarelli'nin Avrupa şampiyonluğunun ardından verdiği üç günlük iznin ardından milli takım, İstanbul Havalimanı'nda toplandı.

Filenin Sultanları, yolculuk öncesi İgapass tarafından İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde ağırlandı. Bir süre burada dinlenen milli takım uçağa kadar uğurlandı. Filenin Sultanları, Kore Havayolları'nın tarifeli uçağıyla dün saat 21.50'de Seul aktarmalı Tokyo'ya havalandı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B grubunda mücadele edecek. Filenin Sultanları 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak.

Tokyo'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B grubunda Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

16 Eylül saat 07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül saat 07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül saat 07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül saat 07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül saat 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül saat 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül saat 10.00 Türkiye-Belçika

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Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, Olimpiyat elemeleri için Tokyo'ya gitti!
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