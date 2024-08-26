Altınla dönün!

Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek 94 sporcu, törenle Fransa'ya gitti. Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla saat 14.30'da Paris'e hareket eden sporcular içinİstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve davetliler katıldı. Bakan Bak, sporcuların Fransa'dan büyük bir başarı ile döneceklerine inandıklarını söyledi. Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı.Oyunlarda toplam 94 sporcu, Ay-Yıldızlı formayı terletecek. Türkiye, oyunlarda Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda 94 sporcu ile madalya için mücadele edecek.