Haber turu

Türkiye'nin ülkemizde spor kültürünün gelişimine destek vermek amacıyla 2014'te Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde başlattığı 'Yıldız Anneler' projesi, yazar Ömür Kurt'un kalemiyle ilham veren bir kitaba dönüştü.Projenin ilk adımının ülkemizde daha fazla çocuğun düzenli spor yapmasını sağlamak olduğunu ifade eden P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Bu kitapla daha fazla çocuk sporla hayatını iyileştirecek" diye konuştu.Lig ekibi Sivasspor, Bülent Uygun'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu emanet ettiği Ömer Erdoğan ile resmi sözleşme imzaladı. 4 Eylül Stadyumu'nda, yapılan törende köklü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen 47 yaşındaki çalıştırıcı,Sözleşmem sezon sonuna kadar" ifadelerini kullandı. Karagümrük, Hatayspor ve Ankaragücü'nde görev yapan Erdoğan, son olarak Alanyaspor'un başında 16 maça çıktı ve 29 Ekim 2023 tarihinden bu yana takım çalıştırmadı.ÜÇ EuroLeague şampiyonluğu bulunan Ergin Ataman, SKWEEK'e ilginç açıklamalarda bulundu. Panathianaikos başantrenörü Ataman, 15 yaşındaki oğlu Sarp'ın, gelecek yıl takımda görev alabileceğini söyledi. Sarp'ın basketbola çok ilgili olduğunu söyleyen tecrübeli koç, "Gelecek yıl ona takımda resmi bir görev vereceğiz.Ama dünyada 13-14 yaşında Harvard'a, Stanford'a giden çocuklar var. Neden olmasın?" diye konuştu.