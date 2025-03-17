Busenaz Sürmeneli: Kolbastıyı Los Angeles’ta da oynayacağız

Sırbistan'ın Niş Kenti'nde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye; 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Milli boksörler şampiyonanın tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) uçakla Belgrad'dan İstanbul'a geldi. Milli oyuncular İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

'2,5 AY GİBİ KISA SÜREDE HAZIRLANDIK'

Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, "Güzel bir turnuva geçirdik, bizler için burada çok kısa bir süre vardı olimpiyattan yaklaşık 2,5 aylık bir süre vardı. Aslında buradaki performans tamamıyla olimpiyatların kalıntılarıydı. Bu kısa arada biraz toparlanma kilolarımızı verip dünya şampiyonasında performans göstermeye çalıştık. Başarılı da olduk, olimpiyattaki performansımızı burada da sürdürdük. Burada mutlu olduğumuz iki konu var, birincisi olimpiyatlarda kazandığımız madalyaların aynısını tekrar alıp buraya gelmek, ikincisi Sürmeneli'nin kendisini bulmasıydı. Çok şükür oda kendisini buldu, bir dünya şampiyonu olarak bizimle beraber. Takım olarak daha güçlüyüz, önümüzde bir şampiyona var. Öncelikli hedefimiz tabi ki Los Angeles'teki olimpiyatlar" dedi.

BUSENAZ SÜRMENELİ: 2028'E EMİN ADIMLARLA GİDİYORUZ

Şampiyonada altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, "Benim için orası çok önemliydi. Paris'ten üzüntüyle dönmüştüm. Burası benim geri dönüş biletim oldu. Gerçekten diyorum arkada görünmeyen çok şey var. Bu gördüğünüz kişiler benim toparlanmamda çok büyük rol oynadı. Her gün odada benimle motivasyon konuşmaları, beni toparlamak için yaptıkları şeyler paha biçilmez. Bu takımı izleyin bu takım 2028'e emin adımlarla gidiyor. Hedefimiz 2028 olimpiyatları ve bence bu takım çok güzel işler yapacak" ifadelerini kullandı.