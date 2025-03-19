Haber hattı

Mehmet Topal 3 ay aradan sonra Ploieşti'ye döndü

Teknik direktör Mehmet Topal, 2024'ün aralık ayında ayrıldığı Romanya 1'inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'nin ikinci kez başına geçti. 6'ncı sırada bıraktığı ekipte Adrian Mutu'nun görevden alınması sonrası kulüp yönetimiyle bir araya gelen 39 yaşındaki çalıştırıcı, her konuda anlaşma sağladı. 3 ay aradan sonra yeniden Ploieşti'nin başına geçen Topal'ın hedefi, Play- Out'ta birinci olup Romanya ekibini Konferans Ligi'ne taşımak. Genç teknik adam, Romanya'da çıktığı 24 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlikle 1,46 puan ortalaması tutturmuştu.



Nico Paz geri alınırsa Arda, Real'den ayrılacak

A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, Avrupa'da gündemden düşmüyor. Real Madrid'de yeterince süre alamaması nedeniyle tartışmaların odağında olan genç yetenek ile ilgili İtalyan basınında yeni bir haber çıktı. Buna göre; İspanyol devi, geçtiğimiz yıl Como'ya sattığı Arjantinli 10 numara Nico Paz'ı geri getirmek istiyor. Sezon boyunca 27 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan genç futbolcunun sözleşmesinde geri satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer Real Madrid bu hakkını kullanırsa, Arda için yeni bir ayrılık ihtimali doğabilir. Milli yıldızın transferinde Inter'in en ciddi adaylardan biri olduğu belirtiliyor.



Fenerbahçe Opet adını Dörtlü Final'e yazdırdı

BASKETBOLDA ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 97-57 yendi ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Sarı-lacivertli ekipte Meesseman 17, Williams 14, Sabally 14, Allemand 12 sayı kaydetti. ÇBK Mersin de İlkem Yapı Tarsus'u 98-71 mağlup ederek bileti aldı. Kupada bugün ise Beşiktaş BOA, derbi maçta G.Saray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Emlak Konut da BOTAŞ'ı ağırlayacak. Kazananlar Dörtlü Final'e kalacak.



Belözoğlu'nun hedefi forma giydiği takımlar

CORENDON Airlines'ın 2021'de başlattığı 'Sport Talks' programında yeni dönem başladı. Çekimleri Antalya Lara'daki Corendon Football Center'da yapılan programın ilk bölümde, Corendon Airlines'ın stat isim sponsoru olduğu Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer bir araya geldi. Mehmet Arslan'ın moderatörlüğünde çekilen programda Karaer, yatırım vizyonunun detaylarını paylaştı. Belözoğlu ise hedeflerinden bahsetti. Daha önce oynadığı takımlarda hocalık yapmak istediğini açıkladı.