"Bu 5-6 yıllık bir emeğin ürünü, tarih yazdık"

Türkiye U19 Futsal Milli Takımı, 2018'den bu yana süren titiz hazırlık süreciyle tarih yazdı. Teknik direktör ve ekibi, altyapıdan yetişen oyuncularla Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Teknik direktör Murat Kaya da duygularını ve futsalın gelişimi hakkında SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
1. Öncelikle sizi ve takımınızı tebrik ederiz. Bu tarihi başarıya ulaşmak için nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz?
Futsal U19 takımımızın hazırlıkları 2018 yılının Ocak ayında başladı. Takım, 2000'li yıllarda doğmuş oyunculardan kuruldu. Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı, Bodrumspor'dan Cenk Şen gibi oyuncular bir dönem bizimle yer almıştı. Bu oyuncuları U19 gelişim liglerinden seçtik. Yozgat'ta liseler arası futsal finalinde Bünyamin'i izledik ve daha milli takıma seçilmemişken oyuncuları keşfettik. 2006 doğumlu Efecan Özdemir gibi oyuncularımızın yeteneklerini keşfettik. Ülkemizde U19 Futsal ligi olmadığı için bu gibi başarılar daha da anlamlı. U19 Avrupa Şampiyonası'na katılmak bizim için çok büyük bir başarı.
2. Eleme turunda Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Azerbaycan gibi güçlü rakiplerle karşılaştınız. Bu maçlara nasıl hazırlandınız ve en zorlu anlar nelerdi?
Oyuncularımızdan bazıları futbolcu olduğu için son kampı yapma fırsatımız olmadı, çünkü maçları vardı. U19 oyuncularını davet ettik ve Polonya ve Slovakya ile hazırlık maçları yaptık. Hırvatistan, futsal kültürü olan güçlü bir takım ve bu nedenle en zorlu maçımız Hırvatistan maçıydı. Maç 3-3 berabere bitti ve çok zorlandık. Bu süreçte her akşam yeni stratejiler geliştirdik. Sonuç olarak, bu 5-6 yıllık bir emeğin ürünüydü ve çok büyük bir rahatlama yaşadık. Futsal U19'da Avrupa Şampiyonası'na giden ilk teknik direktör olarak tarih yazmak benim için çok özel bir anıydı. Bu süreç, özgüvenimizi artıran önemli bir adım oldu.
3. Takımın Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanması, Türkiye'de futsalın gelişimi açısından ne anlama geliyor?
Bu başarı, Türkiye'de futsalın gelişimi adına çok önemli bir adım. Süper Lig takımlarının futsala yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz. Futsal, futbola büyük katkılar sağlar çünkü futbolcuların teknik gelişimlerini destekler. Futsalda çapraz bağları kopan oyuncu görmedim. Brezilya örneğinde olduğu gibi, futsala başlama yaşı 5'tir ve futbol ile birlikte futsal eğitimi almak çocukların gelişimine çok katkı sağlar. Futsal, savunma ve hücum becerilerini geliştiren çok önemli bir oyun. Futsal, heyecan dolu bir oyun, örneğin 5-0'dan geri dönme ihtimali bile vardır. Bu, futsalı daha cazip hale getiren bir özellik. Ayrıca, PR çalışmaları ve yayınlar da çok önemli. TRT gibi kanalların futsalla ilgili yayınlar yapması bu sporun tanıtılmasında büyük rol oynar. Bütçe problemleri ve ilgisizlik de çözülmeli. Futsala başlama yaşının 10'a indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizde ise bu yaş 17-18'dir. Bu gibi şampiyonalar, futsala ilgiyi artıracaktır.
4. Avrupa Şampiyonası finallerinde muhtemel rakipleriniz arasında Çekya, Ukrayna, Slovenya, Portekiz, İspanya, İtalya ve ev sahibi Moldova bulunuyor. Bu takımlara karşı stratejiniz nasıl olacak?
Bu takımlar arasında en güçlü rakipler İspanya ve Portekiz'dir. İspanya ve Portekiz daha önce 3 defa Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmuş takımlardır. Moldova ile iki maç yaptık ve ikisini de kazandık. Slovenya'yı da yendik. Kura çekilişi bizim için çok önemli. Eğer güzel bir kura çekersek ve yarı finale çıkabilirsek, çok mutlu olurum. Şu an adım adım ilerliyoruz ve iyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Gerçekçi hedefimiz yarı final, ancak milli duygularla finali hedefliyoruz. Zorlu bir mücadele olacak, ama biz hazırız.
5. Son olarak, bu süreçte sizi destekleyenlere ve Türk futsal severlerine iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
Şampiyonaya katılmak gerçekten büyük bir başarı, ancak bu sadece başlangıç. Uzun vadeli hedeflerimiz var. Futsal U19 takımını 2018 yılında kurduk ve alt yapıyı sağlamlaştırarak bu noktaya geldik. İstikrar çok önemli. Futsalın, futbolcuların gelişiminde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Futsal, futbolcuların oyununu çift taraflı düşünmelerini sağlıyor. Bu sayede, futbolcular daha teknik ve disiplinli oluyor. Bünyamin gibi oyuncular, futsaldan aldığı eğitimle şu an Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden biri oldu. Futsal eğitiminin, futbolcuların gelişimi üzerinde çok önemli bir etkisi var. Bu süreçte bize destek veren herkese teşekkür ediyorum.