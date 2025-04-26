"Bu 5-6 yıllık bir emeğin ürünü, tarih yazdık"

2. Eleme turunda Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Azerbaycan gibi güçlü rakiplerle karşılaştınız. Bu maçlara nasıl hazırlandınız ve en zorlu anlar nelerdi?

Oyuncularımızdan bazıları futbolcu olduğu için son kampı yapma fırsatımız olmadı, çünkü maçları vardı. U19 oyuncularını davet ettik ve Polonya ve Slovakya ile hazırlık maçları yaptık. Hırvatistan, futsal kültürü olan güçlü bir takım ve bu nedenle en zorlu maçımız Hırvatistan maçıydı. Maç 3-3 berabere bitti ve çok zorlandık. Bu süreçte her akşam yeni stratejiler geliştirdik. Sonuç olarak, bu 5-6 yıllık bir emeğin ürünüydü ve çok büyük bir rahatlama yaşadık. Futsal U19'da Avrupa Şampiyonası'na giden ilk teknik direktör olarak tarih yazmak benim için çok özel bir anıydı. Bu süreç, özgüvenimizi artıran önemli bir adım oldu.

3. Takımın Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanması, Türkiye'de futsalın gelişimi açısından ne anlama geliyor?

Bu başarı, Türkiye'de futsalın gelişimi adına çok önemli bir adım. Süper Lig takımlarının futsala yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz. Futsal, futbola büyük katkılar sağlar çünkü futbolcuların teknik gelişimlerini destekler. Futsalda çapraz bağları kopan oyuncu görmedim. Brezilya örneğinde olduğu gibi, futsala başlama yaşı 5'tir ve futbol ile birlikte futsal eğitimi almak çocukların gelişimine çok katkı sağlar. Futsal, savunma ve hücum becerilerini geliştiren çok önemli bir oyun. Futsal, heyecan dolu bir oyun, örneğin 5-0'dan geri dönme ihtimali bile vardır. Bu, futsalı daha cazip hale getiren bir özellik. Ayrıca, PR çalışmaları ve yayınlar da çok önemli. TRT gibi kanalların futsalla ilgili yayınlar yapması bu sporun tanıtılmasında büyük rol oynar. Bütçe problemleri ve ilgisizlik de çözülmeli. Futsala başlama yaşının 10'a indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizde ise bu yaş 17-18'dir. Bu gibi şampiyonalar, futsala ilgiyi artıracaktır.