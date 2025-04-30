60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 4. etap kazananı, Wout Poels oldu!

WOUT POELS: OYUNU İSTEDİĞİMİZ GİBİ KURDUK

TUR 25'in en zorlu etaplarından biri olan Marmaris – Akyaka (Kıran) etabını önde tamamlayan XDS Astana'nın yıldızı Wout Poels, yarış sonrası değerlendirmesini yaparken, Türkiye'ye daha önce tatil amaçlı geldiğini ve şimdiki yarışlarda konakladığı yerlerden geçtiğini söyledi. Türkiye'deki TUR'un çok keyifli, büyük ve yılın sonraki bölümündeki önemli yarışlara hazırlanmak için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Poels, "Burada etap kazanmak çok güzel. Genel klasman için çok önemli bir avantaj yakaladık ama daha turun diğer yarısı var. Bu benim ilk deneyimimdi ve çok zor bir finişle tamamlandı. İzleyenlere güzel bir şov olduğunu düşünüyorum" dedi. Takım arkadaşı Harold Lopez'le oyunu istedikleri gibi kurduklarını da ifade eden Wout Poels, "Benim planım yolunda gitmeseydi Poels'i devreye sokacaktık. Onun çok iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Dünkü etap zaferinden sonra bu galibiyet çok hoş oldu. Hava şartlarından dolayı biraz şanssızlıklar yaşandı ama keyifli bir yarış oldu" şeklinde konuştu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz, Asbaşkan Yusuf Alperen Ayar, Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, 159 sporcu için Marmaris'te start verdiler.

VE GERÇEK START VERİLİYOR

Bisikletçiler, zirvesi 35'inci kilometrede yer alan 1. kategori bir tırmanış ve 9 kilometre uzunluğundaki zirve finişiyle, bir başka adıyla Tur'un "kraliçe etabında" mücadele etti. 13:05 itibarıyla gerçek start verildi ve bu büyük yarış için kıyasıya mücadele başladı.

KAÇIŞ GRUBU HEMEN OLUŞTU

15'inci kilometrede Baptiste Veistroffer ve Jasper De Buyst (Lotto), Tyler Stites (Caja Rural-Seguros RGA), Unai Elduaien Zubeldia (Euskaltel-Euskadi), Pablo Frances Garcia (Polti Visitmalta), Alexandre Balmer (Solution Tech Vini Fantini), Jonas Geens (Flanders-Baloise), Metkel Eyob (Terengganu), Mateusz Gajdulewicz (Mazowse Serce Polski) ve daha sonra Vinzent Dorn (BIKE AID), Natnael Berhane ve Eduardo Perez Landaluce (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) grubuna Ahmet Örken (Spor Toto) ve Burak Abay (Konya Büyükşehir Belediyespor) dahil oldu. Ve daha ilk tırmanışta bisikletçiler irili ufaklı birçok parçaya bölündüler.