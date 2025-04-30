60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 4. etap kazananı, Wout Poels oldu!

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dönüm noktası ve kraliçe etabı olan 115,4 kilometrelik Marmaris - Akyaka (Kıran) tırmanış etabını XDS Astana takımından Wout Poels 3 saat 14 dakika 12 saniye ile kazandı. Takım arkadaşı Harold Martin Lopez de etap ikinciliğini alırken XDS Astana etapta duble yapmış oldu.
WOUT POELS: OYUNU İSTEDİĞİMİZ GİBİ KURDUK
TUR 25'in en zorlu etaplarından biri olan Marmaris – Akyaka (Kıran) etabını önde tamamlayan XDS Astana'nın yıldızı Wout Poels, yarış sonrası değerlendirmesini yaparken, Türkiye'ye daha önce tatil amaçlı geldiğini ve şimdiki yarışlarda konakladığı yerlerden geçtiğini söyledi. Türkiye'deki TUR'un çok keyifli, büyük ve yılın sonraki bölümündeki önemli yarışlara hazırlanmak için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Poels, "Burada etap kazanmak çok güzel. Genel klasman için çok önemli bir avantaj yakaladık ama daha turun diğer yarısı var. Bu benim ilk deneyimimdi ve çok zor bir finişle tamamlandı. İzleyenlere güzel bir şov olduğunu düşünüyorum" dedi. Takım arkadaşı Harold Lopez'le oyunu istedikleri gibi kurduklarını da ifade eden Wout Poels, "Benim planım yolunda gitmeseydi Poels'i devreye sokacaktık. Onun çok iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Dünkü etap zaferinden sonra bu galibiyet çok hoş oldu. Hava şartlarından dolayı biraz şanssızlıklar yaşandı ama keyifli bir yarış oldu" şeklinde konuştu.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz, Asbaşkan Yusuf Alperen Ayar, Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, 159 sporcu için Marmaris'te start verdiler.
VE GERÇEK START VERİLİYOR
Bisikletçiler, zirvesi 35'inci kilometrede yer alan 1. kategori bir tırmanış ve 9 kilometre uzunluğundaki zirve finişiyle, bir başka adıyla Tur'un "kraliçe etabında" mücadele etti. 13:05 itibarıyla gerçek start verildi ve bu büyük yarış için kıyasıya mücadele başladı.
KAÇIŞ GRUBU HEMEN OLUŞTU
15'inci kilometrede Baptiste Veistroffer ve Jasper De Buyst (Lotto), Tyler Stites (Caja Rural-Seguros RGA), Unai Elduaien Zubeldia (Euskaltel-Euskadi), Pablo Frances Garcia (Polti Visitmalta), Alexandre Balmer (Solution Tech Vini Fantini), Jonas Geens (Flanders-Baloise), Metkel Eyob (Terengganu), Mateusz Gajdulewicz (Mazowse Serce Polski) ve daha sonra Vinzent Dorn (BIKE AID), Natnael Berhane ve Eduardo Perez Landaluce (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) grubuna Ahmet Örken (Spor Toto) ve Burak Abay (Konya Büyükşehir Belediyespor) dahil oldu. Ve daha ilk tırmanışta bisikletçiler irili ufaklı birçok parçaya bölündüler.
AHMET ÖRKEN KAÇTI VE KAZANDI
Günün ilk kategorize tırmaınşında atak yapan Ahmet Örken, tırmanış klasmanında çekiştiği Vinzent Dorn'un önüne geçti. Ahmet'in bu buram buram taktik kokan atağı meyvesini verdi ve 35. kilometredeki 1. kategori tırmanışın zirvesinden birinci geçerek bu klasmanda 10 puan aldı, toplam puanını 16 yaparak Vinzent Dorn'un önüne geçti. İlk tırmanış kapısındaki sonuçlar şöyle: 1-Ahmet Örken (Spor Toto), 2-Burak Abay (Konya Büyükşehir Belediyespor), 3-Antonie Berlin (BIKE AID), 4-Mustafa Tekin (Spor Toto)
SAĞANAK YAĞMUR ALTINDA
Bisikletçiler beklenen yağmur altında hem eğimle hem de doğa şartlarıyla mücadele ederken çok büyük efor sarfetmek zorunda kaldılar. 44'üncü kilometre geçilirken peloton, kaçış gruplarıyla birleşti.
SPRINT PRİM SONUÇLARI
60.kilometrede geçilen ara sprint primi kapısında sonuçlar şu şekilde: 1-Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck), 2-Mustafa Tekin (Spor Toto), 3-Gorka Sorarrain (Caja Rural-Seguros RGA).
BİR KAÇIŞ GRUBU DAHA
Sprint kapısı geçildikten sonra yeni bir kaçış grubu oluştu. Aralarında Spor Toto'dan Mustafa Tekin'in de bulunduğu grup, 67. kilometre geçilirken peloton ile arayı 1 dakika 15 saniye kadar açtı. Diğer sporcular şu şekilde sıralandı: Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) Victor Vaneekchoutte (Lotto), Gorka Sorarrain (Caja Rural-Seguros RGA), Xabier İsasa (Euskaltel-Euskadi)
YAĞMUR KAZA GETİRDİ
70. kilometre geçilirken aralarında Caja Rural takımı sporcusu Daniel Babor'un bulunduğu beş bisikletçi ıslak zeminin etkisiyle yerde kaldı. Babor'un durumu diğer rakiplerine rağmen biraz daha ciddiydi ve Çek sporcu hızlıca tedavi altına alındı.
TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI GEÇİLDİ
Finişe 36 kilometre kala yer alan Türkiye Güzellikleri Sprint Primi kapısı geçildi ve Mustafa Tekin (Spor-Toto) kapıyı ilk geçen sporcu oldu. Artık finiş için geri sayım başladı. Ancak aşırı yağmur ve sisin bastırması sporcuları daha olumsuz şartlarda mücadele etmeye sevk etti. 4'LÜ KAÇIŞ GRUBU Son 25 kilometrede iki önemli grup vardı. Öndeki grupta Mustafa Tekin'in dörtlü kaçış grubunda kalması dikkat çekti. Arkadaki yaklaşık 30 sporcunun olduğu grupta ise etabın ve genel klasmanın favorileri vardı. Kaçıştaki sporcular, Kıran tırmanışının başlamasıyla yakalandılar ve favoriler artık yarışa liderlik eder konuma geldi.
VE FİNİŞ
XDS Astana Takımı'ndan Wout Poels, finişe yedi kilometre yaptığı atakta tek başına kalamasa da yaklaşık üç kilometre kala yaptığı atağın neticesinde yarışın tek lideri oldu ve devamında finiş çizgisini de en yakınındaki, aynı zamanda takım arkadaşı olan bisikletçi Harold Martin Lopez'in 19 saniye önünde tek başına geçti. Team Picnic PostNL'den Guillermo Juan Martinez üçüncü olurken Tur'un 2024 şampiyonu Frank Van Den Broek etabın dördüncüsü oldu.
GENEL KLASMAN LİDERLİĞİ EL DEĞİŞTİRDİ MAYOLAR BELLİ OLDU
Bu kraliçe etabı kazanan 37 yaşındaki deneyimli Hollandalı Wout Poels, genel klasmanda liderliğe yükseldi ve yarınki Marmaris-Aydın etabında Turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı. Günün Türkiye açısından en önemli gelişmesi, tırmanış klasmanı liderinin giydiği kırmızı mayonun Vinzent Dorn'dan, Spor-Toto sporcusu Ahmet Örken'e geçmesiydi. Örken yarınki etapta kırımızı mayoyu giyecek. Türkiye Güzellikleri Sprint Primi kapısında verilen puanlar neticesinde giyilen beyaz mayo ise Chine Glory-Mentech sporcusu Willem Smit'te kaldı. Öte yandan sprint klasmanı mayosu olan yeşil mayo da Team Polti-Visitmalta sporcusu Giovanni Lonardi'de kalmış oldu.
MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU
Spor Toto sponsorluğunda genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu Wout Poels'a, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık verdi. Broster Bisiklet sponsorluğunda, sprint klasmanı liderinin giydiği yeşil mayoyu Giovanni Lonardi'ye, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz verdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme (TGA) sponsorluğunda, Türkiye Güzellikleri Sprint Primi klasmanı liderinin giydiği beyaz mayoyu Willem Smit'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Kıral verdi. Türk Hava Yolları sponsorluğunda, tırmanış klasmanı liderinin giydiği kırmızı mayoyu Ahmet Örken'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin verdi.
TUR'DA YARIN 151 KİLOMETRELİK MARMARİS-AYDIN ETABI KOŞULACAK
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde sporcular 151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabında mücadele edecek.
AKYAKALILARIN BİSİKLETÇİLERİ GÖRÜNCE MUTLULUĞU
Köylerinden geçen bisikletçileri gören Akyaka'lıların şaşkınlığı ve mutluluğu kamerada | Video