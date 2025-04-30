Video Spor Köylerinden geçen bisikletçileri gören Akyaka'lıların şaşkınlığı ve mutluluğu kamerada | Video
Köylerinden geçen bisikletçileri gören Akyaka'lıların şaşkınlığı ve mutluluğu kamerada | Video

Köylerinden geçen bisikletçileri gören Akyaka'lıların şaşkınlığı ve mutluluğu kamerada | Video

30.04.2025 | 14:25

Cumhurbaşkanlığı 60. Bisiklet Turu heyecanı devam ediyor. 4. Etap olan Marmaris-Akyaka etabında sporcuların geçtiği yerlerin sakinleri yaşadıkları heyecanı SABAH Spor'a anlattı.

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