Tenis bahane barış şahane

4. Cudi Cup Tenis Turnuvası 8 ülkeden 46 sporcunun katılımıyla 19-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştrildi. "Gülen yüzler" temasıyla "Cudi", "Gabar", "Faraşin", "Kato", "Botan" ve "Sefine" isimlerinin verildiği kortlarda oynanan maçlar, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bir kez daha sporun gücünün ve etkisinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu. Şırnak'ta yükselen raket seslerinin umudun ve değişimin en güçlü simgesi olduğu verilen en büyük mesajdı.

2 TRİLYON DOLAR ARTIK GENÇLERE HARCANACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin her yanında güzel bir barış rüzgârı estiğine vurgu yapıp şu bilgileri verdi: "Terörsüz Türkiye hedefini hep birlikte başaracağız. Şırnak'ta 2 bin 996'sı erkek, 2 bin 601'i de bayan olmak üzere toplam 5 bin 600 sporcu var tenis oynayan. Şırnak sporda çok ciddi yatırımlar almaya devam ediyor. Gençlik merkezleri, kapalı spor salonları, havuzlar başta olmak üzere pek çok tesisi 2025 yatırım programına koyduk. Yaşanan karanlık süreçte terörün yaklaşık 2 trilyon dolar maliyeti var bu ülkeye. Bu gelirlerin hepsini ülkemizin kalkınması için harcayacağız. Kimse bu ülkenin önünde duramaz."

BU YOLCULUKTA HEPİMİZ BERABER İLERLİYORUZ

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise Şırnak'ta yükselen raket seslerinin umudun ve değişimin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirterek "Şırnak geçmişin gölgelerinden sıyrılıp sporun ışığıyla aydınlanan bir geleceğe yürüyor. Bu yolculukta hepimiz beraberiz, birlikteyiz. Cudi Dağı'nın eteklerinde düzenlenen bu turnuvanın bölge gençlerine ilham kaynağı olmasından mutluluk duyuyoruz. Gençlerimiz artık dünyayla aynı sahada, aynı mücadelede, aynı hayalin peşinden koşuyor."





ŞIRNAK'IN GURURLARI

Şırnak sadece teniste değil, birçok spor branşında başarılı sporcular yetiştiriyor. Nurselen Yalgettekin boksta U22 Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonu. Bu coğrafyanın çocuklarına nasıl bir mesaj verirsin dediğimizde, "Ana hedefleri kendi gelişimleri olsun. Bir şey başarmak istesinler ve bunun için çok çalışsınlar" diyor. 16 yaşındaki Elfida Algit tekerlekli sandalye tenis milli takım oyuncusu, "Korkmayın ve istediğinizi iyi yapana kadar çabalayın" diyerek mesajını veriyor. Dünya gençler boks şampiyonasında gümüş madalyası olan Pınar Benek, "Kendilerine inandıkları sürece her şeyi başarabilirler" ifadelerini kullanıyor. Halter Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda koparmada 112 kilo kaldırarak kürsünün ilk sırasına çıkan Harun Algül'ün mesajı net: "Pes etmemelerini istiyorum. Düştüğünde değil, kalktığında kazanırsın."



KARDEŞLİK PROJESİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYİZ

Suriye ve Irak'a sınır olan, geleceğe umutla bakan bir şehirde birlik ve kardeşlik türkülerinin söyleniyor olmasının kendilerini gelecek adına umutlandırdığını aktaran Şırnak Valisi Birol Ekici, SABAH Spor'a şunları anlattı: "Terörsüz Türkiye ile prangalarımızdan kurtulmuş oluyoruz. Artık Şırnak'ta ayak basılamayan nokta yok. Cudi'de, Gabar'da silah seslerinin geldiği yerde bugün raket sesleri ve petrol üretiminin olduğu bir döneme geçtik. Terörün bitmesiyle birlikte aşımız, işimiz artıyor. 2023 yılında TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre milli gelirini en çok artıran şehir Şırnak. Yüzde 44 artırdık. Şehrimiz 18.9 büyüdü. Neredeyse geçen yıl 4 üretiyorsak bu yıl 5 kazanmaya başladık. Şırnak'ta işsizlik oranı Türkiye genelinden az. Nüfusumuzun %20.6'sı genç nüfus. Şehir olarak kardeşlik projesinin en büyük destekleyini Şırnak'tır."